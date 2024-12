Mariana Derderián conmovió con primera reflexión por muerte de su hijo: “Lo hubiera elegido mil veces” - Chilevisión

"Quiero que sepan que la vida es preciosa, que vale la pena y que estoy muy agradecida de lo que tuve", fue parte del esperanzador mensaje que compartió la actriz.

La actriz Mariana Derderián compartió este martes una extensa reflexión a casi siete meses del fallecimiento de su hijo menor en un incendio que afectó a su casa en Vitacura.

"Si a mí me hubiesen dicho: 'Mariana, elige: O tienes un hijo durante 6 años y este va a ser el desenlace o no lo tienes nunca', yo hubiera elegido sí lo quiero tener y lo hubiera elegido mil veces, siempre lo hubiera elegido", comenzó diciendo en Instagram.

VER MÁS DE SHOW

Luego, explicó sus dichos: "Yo prefiero agradecer por lo que sí tuve por esos seis años maravillosos que sí existieron, en vez de lamentarme por lo que pudo haber sido, por lo que yo di por hecho, por lo que yo imaginé, por lo que soñé o nunca pensé que esto iba a ocurrir".

Mariana Derderián: "No creo que vaya a morir sin pena"

"He tenido mucha pena, por supuesto, y voy a tenerla siempre. Yo no creo que me vaya a morir sin pena, o sea voy a morir de luto también", confesó también, justo antes de dar paso a otras dos sensibles reflexiones.

En la primera, Derderían expresó que "tengo que ser feliz porque lo voy a honrar y porque se lo debo a mi hija y a mi familia que sí que sí quedó. Y también me lo debo a mí y tengo que hacer que esto valga la pena y cuando uno dice que valga la pena, es literal, es que valga la pena".

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

"Toda la pena, la tristeza, el dolor que yo he sentido, siento y sentiré tiene que tener un valor y tiene que ser transformado en algo (...) y yo, obviamente, tengo ganas de hablar de la muerte, pero desde un lugar muy lindo", elaboró en sus palabras.

"La vida es preciosa, vale la pena y estoy agradecida"

"Entonces démosle esa luz porque cuando tienes una relación con la muerte mejora la vida, estás más consciente del aquí, del presente, del ahora, del gozarla, esas cosas chicas por las que nos aproblemamos desaparecen y todo te empieza a importar nada", continuó.

Finalmente, la intérprete cerró con un esperanzador mensaje: "Quiero que sepan que la vida es preciosa, que vale la pena y que estoy muy agradecida de lo que tuve".

Mira el registro a continuación: