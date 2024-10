Simón de la Costa se viralizó con aplaudida explicación ante pregunta de seguidora: “Qué paciencia” - Chilevisión

El psicólogo e influencer contestó la pregunta de la usuaria, quien le consultó si era "hombre o mujer". Ante esto, el activista entregó una completa explicación.

El influencer Simón de la Costa sacó aplausos y se volvió viral en redes sociales al contestar la pregunta de una seguidora sobre su vida personal y cómo se identifica frente al mundo.

En su cuenta de Instagram, Simón se dio el tiempo de explicar la consulta en un video y se llenó de comentarios positivos por parte de sus seguidores, quienes destacaron su actitud.

"Disculpa, sin ánimo de ofender, ¿tú eres hombre o mujer? Me refiero que pareces una señora, pero tienes rasgos de hombre", le escribieron al también psicólogo.

Ante esto, el influencer y activista entregó una completa respuesta: "Existen tres cosas para poder definir y entender la identidad de las personas respecto a género y expresión de identidad".

"Está el cuerpo, lo biológico, en lo que está ser hembra, macho (...) No tiene que ver con qué es lo que me gusta a mí, de quién me enamoro o con quién me quiero acostar. Y también está lo otro, el cómo veo, cómo me autopercibo", continuó.

En esa línea, se refirió a la identidad de género al decir que "hablamos un poco de lo que no se ve, sino que como yo me idetifico. Yo me identifico como una persona trans, no binaria, y el no binarismo habla de otras cosas que puedo explicar en otro video".

De la Costa también aprovechó la instancia para explicar qué es la orientación sexual y la expresión de género.

"La orientación sexual tiene que ver con qué es lo que me gusta a mí, cuál es mi objeto de deseo, es algo que tampoco se ve. Y la expresión de género es cómo yo expreso mi género sentido", detalló.

"En mi caso, como soy no binario, en general ocupo ropa de todos los géneros porque para mí no tiene mayor importancia"

En cambio, "la expresión de género es algo que sí se ve, y tú sí puedes levantar juicios de valor al respecto, pero eso no quiere decir nada. Igual puedes preguntar por nombre a las personas, más allá de su ropa".

Ante esto, los usuarios de la red social destacaron su explicación: "Amo tu forma de responder", "qué paciencia tienes para contestar", "me encantó la explicación", "muy seco", "me encanta como educas sin tomarte las preguntas a personal".