El caso se dio vuelta: Daniella Campos es declarada culpable de injurias tras denuncia por VIF - Chilevisión

La panelista de televisión detalló, durante un capítulo de Podemos Hablar, las situaciones de violencia que vivió con su ex marido, las cuales ya habían sido desestimadas en el pasado.

Daniella Campos está sufriendo las consecuencias de haber denunciado en vivo a su ex esposo, Esteban Caldentey, por violencia intrafamiliar (VIF), y es que el Juzgado de Garantía de Santiago falló contra la modelo y la declaró culpable de injurias.

Recordemos que hace 5 meses, la modelo estuvo en el programa Podemos Hablar (PH) de Chilevisión, y confesó los violentos momentos que vivió en los últimos meses de su matrimonio. Sin embargo, la PDI ya había desestimado las acusaciones en una investigación previa.

El fallo contra Daniella Campos

Ante las declaraciones de la panelista de televisión, la defensa del acusado indicó que sus dichos son "en búsqueda de lesionar la autopercepción de la honra de este. Especialmente, modificar o asentar en otros (...) una opinión falsa sobre asunto de moralidad, en este caso, la conducta familiar violenta".

Asimismo, en el proceso judicial se notificó que Daniella tiene "una personalidad altamente variable, inestable, pudiendo en poco tiempo fluctuar de estado de buen humor a la ira con un grave descontrol verbal y conductual".

Por lo anterior es que se decretó que la modelo emitió injurias contra su ex marido y que no habría existido violencia por parte de él hacia su ex esposa.

La anterior denuncia de Daniella Campos por VIF

"Nosotros nos separamos por un tema de violencia intrafamiliar, que fue muy difícil para mí aceptarlo", confesó Campos en su paso por PH durante el mes de marzo.

Sobre la misma, detalló: "Yo no sufrí durante mis 8 años de matrimonio, violencia física, pero en el último día, sufrí empujones y cosas que me causaron un daño físico".