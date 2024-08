“Al Fran se le ocurrió”: Camila Andrade reveló tierna acción de Kaminski en su despedida para Gran Hermano - Chilevisión

Mientras hablaba sobre las dinámicas de su relación en compañia de Patricio Steffan y Waldo Villarroel, la jugadora del reality de Chilevisión contó cómo fue la velada que le organizaron antes de su ingreso al encierro.

En conversación con Patricio Steffan y Waldo González, Camila Andrade reveló cómo fue la despedida que organizó su pareja Francisco Kaminski antes de ingresar a Gran Hermano Chile y, además, contó una tierna idea que ejecutó.

"Antes de venir para acá hicimos mi despedida, en realidad me la hizo él", comenzó contando, luego de haber hablado sobre sus dinámicas en la relación.

Fue "exquisito, una despedida tan rica con cóctel, con un garzón que nos fue a ayudar a hacer los copetes", recordó. "Con cositas ricas, mi familia, fue hasta mi sobrinita de un año", agregó.

En eso, Andrade desclasificó una emotiva acción que su novio implementó en la velada: "Al Fran se le ocurrió algo muy bonito... compró un cuaderno y lo dejó en una mesita en la entrada para que, al salir, cuando se fueran, me dejaran un mensaje".

"Los leí al día siguiente, antes de venirme y me cagaba de la risa. Mensajes muy emocionantes que me hicieron llorar y unos que me dieron mucha risa", expresó la jugadora del reality de Chilevisión.

Para concluir, la modelo y ex Miss Mundo señaló que "fue algo muy bonito". "Disfruto mucho de esas cosas, una salidita a comer, sobre todo hacer cosas en casa", cerró.