De Fanny Cuevas a Oriana Marzoli: Las grandes rivalidades de Angélica Sepúlveda en televisión - Chilevisión

La nueva jugadora de Gran Hermano Chile se ha caracterizado por su fuerte personalidad, lo que ha llevado a tener más de un enemigo en la pantalla.

Angélica Sepúlveda suma un nuevo reality a su cuerpo. Este jueves, la denominada "Fierecilla de Yungay" fue confirmada como la nueva jugadora de Gran Hermano Chile.

Tras su paso por seis programas de televisión, donde ha sido finalista y hasta ganadora, Sepúlveda arribará a la casa más famosa del mundo.

A lo largo de su carrera televisiva, Angélica ha sumado varias enemistades producto de su frontal e inquebrantable personalidad.

Las grandes rivalidades de Angélica Sepúlveda

Arturo Longton

Con varias experiencias en proyectos televisivos, Arturo Longton se convirtió en uno de los primeros enemigos de Sepúlveda. Durante su participación en el reality "1810", los participantes protagonizaron más de una discusión.

"Aparte de equilibrio no tení nada más, si no sirves para nada", dijo Longton en una de sus peleas más fuertes, a lo que Angélica respondió: "Qué rasca que eres, eres un pobre hue...".

Cabe mencionar que ambas figuras se reencontraron en 2023, durante su participación en otro reality show. Aunque, a diferencia de las anteriores experiencias, pudieron formar una cercana relación y Arturo la contuvo en varios momentos.

Pamela Leiva

Antes de su exitosa carrera como comediante, Leiva saltó a la fama tras participar en el reality show "1810", donde protagonizó uno de los momentos más tensos en este tipo de formatos.

En ese entonces, Pamela rompió en llanto y acusó a Angélica de discriminarla por el sobrepeso que tenía. "Qué condiciones tení vo' para criticar gorda de...", fueron parte de las palabras de la oriunda de Yungay.

Cabe mencionar que, después de su aplaudida rutina en Viña 2023, la humorista aseguró que este episodio "quedó atrás hace mucho rato, no tengo nada en contra de Angélica".

“Nunca se me pasó por la cabeza hacer una mención a Angélica (en Viña). Creo que la gente hizo lo que le nació y salieron muchos memes, me he reído con eso. Pero ha pasado mucha agua bajo el puente”, dijo Pamela en entrevista con Revista Sarah.

Fanny Cuevas

En el año 2012, Angélica sumó una nueva enemiga pública: Fanny Cuevas, quien hasta ese momento era una completa desconocida y se terminó convirtiendo en la gran revelación del reality "Mundos Opuestos".

Fue en medio de este programa que ambas participantes tuvieron un fuerte encontrón, que incluso terminó con empujones y la intervención de producción.

Oriana Marzoli

En 2016, durante su participación en "¿Volverías con tu ex?", la oriunda de Yungay se enfrentó a un potente rostro de realitys: Oriana Marzoli.

Las participantes se enfrentaron luego que Angélica saltara a defender a Mitzi Bustos, ex esposa de Francisco Huaiquipán, quien tuvo un duro enfrentamiento con la modelo venezolana.

"Esta chica (Oriana) me agredió y yo me defendí. Me quería pegar en la cara pero como di vuelta me rasguñó el brazo. Me di vuelta y tengo más fuerza que ella, le pegué más", recordó Angélica en el programa Mentiras Verdaderas.

Por esta razón, la ganadora de Granjeras fue expulsada del mencionado espacio televisivo.

Eliana Albasseti

Durante un cara a cara en "1810", Angélica arremetió contra la actriz argentina. "Dentro del equipo has sido cero aporte, en todas las competencias", señaló en esa oportunidad.

"Creo que eres la típica zorrita que se esconde detrás de un disfraz de oveja y estás aquí todavía por eso", agregó Sepúlveda, a lo que Albasseti respondió: "Si yo soy una zorrita, vos sos una serpiente".