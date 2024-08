“Me pega un...”: Daniella Campos destapó supuesta furiosa agresión por parte de Daniela Aránguiz - Chilevisión

Daniella Campos rompió el silencio sobre la supuesta agresión que habría recibido en su contra por parte de Daniela Aránguiz cuando trabajaban en el mismo programa de TV como panelistas.

Recientemente Daniella Campos reveló detalles de una supuesta agresión que habría sufrido por parte de Daniela Aránguiz, cuando ambas trabajaban juntas en el programa Sígueme.

Así lo reveló la ex panelista en conversación con Zona Latina, donde aseguró que la ex esposa de Jorge Valdivia la habría empujado, provocándole una caída en dicho momento, de acuerdo a su relato.

“Yo salgo del programa, que había estado bastante acalorado en el panel, pero nada fuera de lo normal. Me estaba cambiando de ropa, agachada, de espaldas y viene Daniela Aránguiz y me pega un empujón súper fuerte y me dice, ‘sale que vengo a buscar mi abrigo’”, comenzó detallando Campos.

“Me saqué la mugre porque estaba agachada y además de espaldas y ahí, de verdad tengo que decirlo, porque nunca me habían dado tantas ganas de contestar”, continuó relatando.

Tras el hecho, Campos aseguró que contuvo su reacción, sin embargo, de igual manera enfrentó a Aránguiz: “Quiero ser súper honesta y sincera, tuve muchas ganas de responder, pero nuevamente no lo hice. Me quedé callada, le dije, ‘qué te pasa, cómo hiciste algo así, mal educada’, no le dije ni una sola grosería”, afirmó.

“Acá también tienen el audio de Daniela Aránguiz donde ella termina agrediéndome verbalmente después del empujón que me pega”, agregó.

Los mails de Daniella Campos acusando la agresión de Daniela Aránguiz

En el mismo programa, Daniella evidenciará los supuestos mails que envió a los directivos del canal dando cuenta de las agresiones de Daniela Aránguiz, de las cuales revela en el escrito que habría sido testigo su hija.

“Escribo este correo con copia a la gerencia, nuestro director y editor, con el ánimo de dejar constancia sobre los hechos ocurridos en el último tiempo al interior del canal, que es mi lugar de trabajo”, expresa el escrito.

“Hecho 1: el martes 4 de junio de 2024, mientras me encontraba en mi lugar de trabajo, grabando específicamente, fui interrumpida a los gritos por Daniela Aránguiz, quien llevaba tiempo hostigándome. Al pedirle que respetara a sus compañeras, comienza una discusión al aire que termina en insultos que, por lo bajo, fueron 'loca', 'ordinaria', etc (esto al aire)“, agrega el relato de Campos.

Posteriormente, continua detallando: “Lo peor es que se encontraba mi hija en el estudio, quien presenció cómo insultaban a su madre y hasta cómo se pone de pie esta mujer con intención de pegarme (mi hija salió del estudio preguntándome si me iba a pegar)“.

“Al día siguiente nuestro director nos cita a una reunión en su oficina. En esta ocasión, al retirarse Daniela, me grita en el pasillo 'alcohólica', para que todos escucharan“, conluye el escrito al que tuvo acceso Página 7.