“No quiero luchar más”: El conmovedor deshago de Felipe Armas por muerte de su esposa tras 25 años de matrimonio - Chilevisión

El actor reveló cómo vivió la dura pérdida de su esposa tras ser diagnosticada de cáncer: “Se avanza entre las llamas del infierno. Todo te duele, todo te quema. Pero ella está en otro lugar, yo lo sé”,

El reconocido actor nacional, Felipe Armas recordó el triste fallecimiento de su esposa, Claudia Fiedler, quien murió a las 46 años tras ser diagnosticada con cáncer en 2016.

Así lo reveló Felipe en el programa Todo va a estar bien, cuando se le consultó sobre su experiencia en el último sistema frontal que afectó al país.

“Estuve cinco días sin luz. Me bañaba en casa de vecinos, descubrí que tienen mejor ducha que yo. Tengo que darle un saludo a Rodolfo y su mujer, porque me trataron muy bien, porque me sentía solo, me entiendes, porque estoy solo, tú sabes, enviudé, desgraciadamente”, comenzó precisando el actor.

Tras ello, relató cómo enfrentó el fallecimiento de su mujer: “Para mí fue un infierno. Los primeros 9 o 10 meses viví en un ala de la casa y no quería salir de ahí, pero no dejé nunca de hacer mis cosas”, afirmó.

En relación al momento en el que Claudia fue diagnosticada de cáncer, Felipe detalló: “Se lo diagnosticaron el 2016, grado IV, al tiro. Yo les aconsejo que se vayan a examinar, de inmediato. Pero ella estuvo cinco años muy feliz, lo pasó muy bien. Construimos la casa, los perritos y la cosa”.

“Pero un día avanzó como un tsunami, era un tsunami, yo la noté. Un día se sentó en la escalera y me dijo ‘no quiero luchar más’. Y yo le dije, ‘no Claudia, vamos a salir adelante’. Yo pensaba que íbamos a salir adelante y le vino un derrame pleural”, complementó.

“A ella le quedan entre cinco y seis días...”

También, se refirió a los últimos días que vivió junto a su mujer y cómo fue el triste proceso: “La llevé a la clínica, estaba furiosa con el doctor, porque no le dijo que le iba a dejar unos drenajes”.

“Yo le pregunté al médico ‘¿cuándo me la llevo?’, me dijo: ‘Escúchame una cosa, no te la vas a poder llevar, a ella le quedan entre cinco y seis días’. Me senté en una escalera en la clínica y sentí que se me iba la vida”, agregó.

Tras el fallecimiento de Claudia, Felipe reflexionó sobre la relación y cómo lleva la viudez hoy en día: “Parte de mi vida está en otro lado. Estuvimos 25 años casados, y nunca nos dormimos peleados, fue muy bonito. Era la mujer más inteligente y noble que conocí”, recordó.

“Se avanza entre las llamas del infierno. Todo te duele, todo te quema. Pero ella está en otro lugar, yo lo sé”, concluyó.