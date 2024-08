Daniela Aránguiz recordó el día en que Jorge Valdivia dejó su casa: “Sólo queda un pijama...” - Chilevisión

La modelo volvió a recordar su quiebre con el ex futbolista, lo que calificó como uno de los momentos "más vulnerables" de su vida. "Idealicé toda mi vida contigo", reflexionó en una columna.

Daniela Aránguiz recordó su quiebre matrimonial con Jorge Valdivia, específicamente el día en que el ex futbolista abandonó la casa en que vivían juntos.

"Uno de los momentos más vulnerables de mi vida y aunque ustedes crean que lo saben todo, hay detalles de este corazón de hierro que están por conocer", partió diciendo Aránguiz en una columna en La Hora.

Bajo el título de "Sorry, no tengo filtro | Ahora que un nosotros ya no existe", la ex Mekano repasó un hecho que ocurrió en septiembre de 2022.

Daniela Aránguiz recordó quiebre con Jorge Valdivia

"Han pasado dos semanas y aún no me atrevo a subir a la que era nuestra habitación. Con cada escalón que subo, mi corazón se acelera, mis manos sudan, no quiero admitir lo que es una realidad", señaló.

En ese sentido, reconoció que "al pasar esa puerta aún siento que estás aquí. Abro tu closet y ya no hay nada, sólo queda un pijama con el que dormiste la última noche que pasamos juntos".

"Todavía tiene tu olor, ese olor que me acompañó durante 15 años, el mismo que era mi refugio y me hacía olvidar todo. Me pregunto si lo dejaste para que pueda recordarte o simplemente se te olvidó", agregó.

Luego, sostuvo que "he tomado la decisión de cambiar todo, porque en cada lugar que miro hay una historia, una muy larga historia, un pedacito de nosotros y lo que significó crecer juntos ¿cuándo pasará todo este dolor?".

"Son las dos de la madrugada y no puedo dormir, enredo tu pijama en mi cuello para sentirme abrazada por ti. Quiero aferrarme a tu recuerdo, pero no quiero obligarte, no quiero obligarme, no quiero obligarnos", añadió.

Posteriormente, la panelista de espectáculos reflexionó: "¿Por qué cuesta tanto aceptar que terminó? ¿Por qué nos aferramos al recuerdo de lo que alguna vez fue nuestro amor? Idealicé toda mi vida contigo, envejecer juntos, ver tus primeras canas, tomarte de la mano y cuidar juntos a nuestros nietos".

"En qué momento nos soltamos y todo este amor se convirtió en una guerra, una guerra disputando quién de los dos tiene el corazón más fuerte", dijo Daniela, quien reconoció lo difícil que fue para ella esta ruptura.

"Chiquillas, nunca le tuve miedo a nada hasta ese momento, y por primera vez me pregunté si seguía viviendo en mi castillo de cristal o era momento de romper los muros y avanzar", cerró.