Reportan corte de agua en dos comunas de la Región Metropolitana: Esta es la hora de reposición - Chilevisión

A través de su plataforma web, Aguas Andina comunicó las causas del corte del suministro y detalló el horario de reposición.

Durante la tarde de este domingo, Aguas Andina reportó que dos sectores de la Región Metropolitana están sufriendo un corte en el suministro.

A través del sitio web, la compañía informó que la interrupción del servicio de agua potable inició a las 10:00 horas en la comuna de Las Condes y a las 11:20 horas en San Bernardo.

A continuación te detallamos el área afectada y la hora estimada de reposición.

Reportan corte de agua en dos sectores de Santiago

De acuerdo a lo informado por Aguas Andinas:

Causa : Falla de matriz.

: Falla de matriz. Hora estimada de reposición : Domingo 21 de diciembre a las 17:20 horas.

: Domingo 21 de diciembre a las 17:20 horas. Área afectada: San Bernardo.