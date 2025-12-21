 Reportan corte de agua en dos comunas de la Región Metropolitana: Esta es la hora de reposición - Chilevisión
Minuto a minuto
Sismo sacudió zona norte del país: Revisa su magnitud y epicentro 100 hectáreas afectadas: Revelan video del gran incendio forestal en el sector de La Foresta de Zapallar La música chilena está de luto: Fallece destacado cantautor nacional a los 81 años ACTUALIZACIÓN | Declaran alerta roja en Zapallar y La Ligua por incendio forestal: Piden evacuar la zona FOTOS | Metro de Santiago comienza instalación de puertas de andén en estación San Pablo
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
21/12/2025 16:13

Reportan corte de agua en dos comunas de la Región Metropolitana: Esta es la hora de reposición

A través de su plataforma web, Aguas Andina comunicó las causas del corte del suministro y detalló el horario de reposición.

Publicado por CHV Noticias

Durante la tarde de este domingo, Aguas Andina reportó que dos sectores de la Región Metropolitana están sufriendo un corte en el suministro. 

A través del sitio web, la compañía informó que la interrupción del servicio de agua potable inició a las 10:00 horas en la comuna de Las Condes y a las 11:20 horas en San Bernardo

A continuación te detallamos el área afectada y la hora estimada de reposición.

Reportan corte de agua en dos sectores de Santiago

De acuerdo a lo informado por Aguas Andinas: 

  • Causa: Falla de matriz. 
  • Hora estimada de reposición: Domingo 21 de diciembre a las 17:20 horas.
  • Área afectada: San Bernardo. 

  • Causa: Falla de matriz. 
  • Hora estimada de reposición: Domingo 21 de diciembre a las 16:00 horas.
  • Área afectada: Las Condes. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono por Formalización del Trabajo entrega hasta $292 mil: Revisa con tu RUT si puedes obtenerlo

Lo último

Lo más visto

"Me voy a morir": Socorrista que participó en rescate de Daniela Sáez revela condiciones en las que estaba tras encontrarla

Chilevisión Noticias conversó con uno de los rescatistas que estuvo en la primera línea de un operativo que muchos consideran un milagro.

21/12/2025

Trinidad, hermana de Eduardo Cruz-Coke, habla sobre triple homicidio de su familia y defiende su inocencia

"Una investigación mal llevada siempre hace al inocente culpable", aseguró la mujer en una entrevista a dos meses del asesinato de su hermano y sus sobrinos en la comuna de La Reina.

21/12/2025

VIDEO | Luis Miguel es captado en Chile y protagoniza cercano momento junto a un niño

Este domingo se dio a conocer que Luis Miguel se encuentra de visita en Chile por motivos personales y de negocios.

21/12/2025

Aumenta la tensión: Trump no descarta una guerra contra Venezuela y Maduro responde con irónico mensaje

Desde EE.UU. aseguraron que continuarán con los bloqueos a buques petroleros y las operaciones militares en la zona irán en aumento.

21/12/2025