La triste pérdida que enluta a Patricia Maldonado: “Fueron 70 años...” - Chilevisión

21/12/2025 15:54

La triste pérdida que enluta a Patricia Maldonado: “Fueron 70 años...”

La comunicadora compartió una emotiva despedida dedicada a una amiga de toda la vida, recordando décadas de compañía y generando múltiples mensajes de apoyo y condolencias en redes sociales.

Publicado por CHV Noticias

Este domingo, Paty Maldonado llamó la atención de sus seguidores al compartir en Instagram una imagen acompañada de un enigmático mensaje.

La comunicadora publicó la fotografía de un pasaje y un texto que aludía a la muerte de una amiga.

"Que descanses en paz"

"Amiga querida, no nos dimos cuentas como pasaron años por nuestras vidas, fueron 70 años de ser amigas y conocernos, de pasar tantas alegrías y también penas juntas, solo quiero por el cariño que te tengo", fue la descripción con la cual Maldonado acompañó el registro.

"Que descanses en paz, fuiste una hija, hermana, tía y una madre ejemplar, no le debes nada a la vida, hasta pronto mi vieja querida", agregó.

Inmediatamente, la publicación se llenó de comentarios tales como: "Un abrazo Paty", "Mis respetos y condolencias", "Me imagino que debe ser su amiga entrañable", etc.

Mira la publicación a continuación:

