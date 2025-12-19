 “Está todo inflamado”: Faloon Larraguibel enciende las alarmas tras publicaciones desde la clínica - Chilevisión
19/12/2025 11:30

“Está todo inflamado”: Faloon Larraguibel enciende las alarmas tras publicaciones desde la clínica

La bailarina de Fiebre de Baile volvió a tratarse en medio del diagnóstico de tres hernias en la columna cervical.

Publicado por CHV Noticias

Faloon Larraguibel preocupó a sus seguidores este jueves, tras publicar una serie de historias en su cuenta de Instagram desde una clínica en compañía de Raimundo Cerda, su pareja.

Recordemos que la bailarina de Fiebre de Baile reveló en el programa que sufre de tres hernias en la columna cervical, lo que la mantiene periódicamente en el médico para palear los dolores.

¿Qué le pasó a Faloon Larraguibel?

Larraguibel publicó una fotografía en una camilla clínica, con el brazo con una sonda que está siendo sostenido por su pareja, llamando la atención de los internautas.

"Muchos me están preguntando por mi Instagram, así que agradezco también la preocupación. Sigo aquí en la clínica, yo creo que pronto me dan de alta, pero obviamente me duele, estoy más o menos tiesa porque está todo inflamado", explicó Faloon.

En esa misma línea, agregó: "Fue hoy día que me infiltraron, entonces está como más o menos hinchado y como duro, pero a medida que van pasando los días eso va a ir bajando sí o sí, así que gracias por la preocupación. Nos vemos, mañana ya tengo que empezar a ensayar".

Finalmente, Larraguibel anunció que retomará sus ensayos en Fiebre de Baile este viernes y aseguró que se trata de una coreografía "muy bonita".

