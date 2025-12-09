“Este caso me impactó”: Faloon Larraguibel ganó la demanda y se divorció de Jean Paul Pineda - Chilevisión

El proceso tomó varios meses y su abogada explicó que la acreditación de episodios de violencia intrafamiliar hacia Larraguibel fueron cruciales para obtener el divorcio.

Este lunes y después de varios meses de espera, Faloon Larraguibel confirmó que ganó la demanda y se divorció oficialmente de Jean Paul Pineda.

Al respecto, su abogada entregó detalles del caso y explicó que la acreditación de episodios de violencia intrafamiliar (VIF) hacia Faloon fue crucial para ganar el juicio.

Faloon Larraguibel se divorció de Jean Paul Pineda

“Hoy celebro mi libertad con el alma liviana. Gracias a mi mamá y a mi Rudith por sostenerme, por empujarme y por recordarme quién soy:

Brindo por este nuevo comienzo y por las mujeres que no me soltaron ni un segundo”, expresó Larraguibel en su cuenta de Instagram.

Por su parte, su abogada, Dalya Rojas, detalló: “Ha sido una gran experiencia representar a Faloon. Fue un caso complejo, marcado por antecedentes de violencia intrafamiliar que, jurídicamente, cambian completamente la ruta del juicio”.

En esa misma línea, confesó: “Este caso me impactó especialmente. Escuchar los relatos de los testigos no solo fue duro en lo humano, sino determinante en lo legal: su testimonio permitió acreditar hechos que influyeron directamente en la solicitud de medidas de protección, en el régimen familiar posterior y en la distribución patrimonial”.

La abogada de la exYingo explicó que es crucial acreditar, fundamentar, llegar a acuerdos sobre el cuidado personal de menores y todo lo que aquello conlleva, además de proteger el patrimonio “para evitar nuevas formas de abuso o dependencia”.



“Cuando existe violencia, el divorcio deja de ser un trámite rápido (...) Cerramos un proceso difícil”, concluyó Rojas, quien hizo hincapié en que el proceso se trató con rigurosidad para evitar que existan otras vías donde se pueda ejercer algún tipo de daño.

