Lleva tres días perdido: Familia de hombre desaparecido en Placilla pide agilizar la búsqueda - Chilevisión

09/12/2025 17:58

Lleva tres días perdido: Familia de hombre desaparecido en Placilla pide agilizar la búsqueda

Los familiares de Pablo Escalona piden apoyo a las autoridades para acelarar las labores de búsqueda. El hombre está desaparecido desde el sábado pasado.

Publicado por CHV Noticias

Han pasado tres días desde la desaparición de Pablo Escalona, un hombre de 48 años a quien su familia le perdió el rastro el fin de semana en el sector de Placilla, en Peñuelas, en la región de Valparaíso.

De acuerdo a los primeros antecedentes, el hombre dejó su domicilio —ubicado frente a una universidad— a eso de las 2:00 de la mañana del día sábado 6 de diciembre.

Sin dar aviso ni tampoco compartiendo ningún detalle a sus cercanos, la familia estampó una denuncia por presunta desgracia durante el mediodía del sábado, lo que marcó el inicio de la investigación. 

Familia denuncia lentitud en búsqueda

Pese a que las indagatorias se encuentran en curso, Pamela, parte de la familia de Pablo Escalona, denuncia que el proceso ha sido lento y que solo ha avanzado gracias a los cercanos.

"Todo lo que se ha podido hacer es esfuerzo de la familia, de amigos. Tanto el rastro de cámaras, adónde se puede haber dirigido, los equipos de búsqueda del sector, todo de manera autónoma", afirmó la mujer.

Por su parte, Carol, abogada, insistió en que las labores de búsqueda —y no de investigación— debieron haber comenzado de inmediato apenas se puso la denuncia, citando un protocolo del Ministerio Público.

"En este protocolo, se establece que hay personas que tienen un factor de riesgo, tienen una condición que las hace diferentes a todas las personas desaparecidas. Pablo cumple con tres requisitos: tenía problemas de salud mental, problemas con las manos, porque había sido operado, y había un factor ambiental", declaró la abogada.

En ese sentido, añadió la profesional, "la persona que recepcionó la denuncia debió haber informado inmediatamente al fiscal que existe esta persona desaparecida con un factor de riesgo importante y que, por lo tanto, las policías debían movilizar lo que estuviera en sus manos para iniciar la búsqueda".

