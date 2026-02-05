Operación Renta: Quiénes deben declarar en abril y en qué pondrá el foco el SII en 2026 - Chilevisión

El trámite deberá realizarse ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) y, dependiendo de la situación de cada contribuyente, podría implicar el pago de impuestos o la recepción de una devolución.

La Operación Renta es el proceso del Servicio de Impuestos Internos en el que cual contribuyentes, empresas y personas declaran sus ingresos anuales con la finalidad de cumplir con sus obligaciones tributarias.

Dependiendo de la situación del contribuyente, este trámite puede ser voluntario o una obligación si cumple algunas características. El detalle de plazos y ventanas de devolución queda sujeto al calendario que el SII publica para cada año tributario.

¿Cuándo comienza la Operación Renta 2026?

La declaración anual de renta se habilita, por norma operativa, durante abril, por lo que la recomendación es llegar a ese mes con antecedentes revisados y respaldos disponibles.

Vale mencionar que si deseas la devolución de impuestos dentro del menor plazo posible, debes tener presente que recibirás el dinero según la fecha en que hagas el trámite, claro, si es que este no fue rechazado o retenido.

¿Quiénes deben hacer la declaración de renta 2025?

La declaración de renta 2026 debeRÁ ser realizada de forma obligatoria en los siguientes casos:

Tuviste ingresos anuales superiores a $ $10.901.628,01 (salvo que correspondan a sueldos de un solo empleador). Tuviste más de un empleador o pagador. Trabajaste a honorarios y quieres optar a la cobertura parcial para tus cotizaciones previsionales. Solicitaste e l Préstamo Solidario en 2020 y/o 2021 , ya que en esta Operación Renta se calculan y pagan las cuotas respectivas. Creaste un emprendimiento en 2024 (recibiste ingresos por la venta de productos y/o prestación de servicios). En el caso de las empresas, todas tienen que presentar su Declaración de Renta.



También puedes presentar tu declaración de renta, pese a que no estés obligado, si quieres acceder a algún beneficio o crédito tributario, por ejemplo, la rebaja de intereses por dividendos hipotecarios, o el crédito por gastos en educación.

Qué estará mirando el SII en 2026

Para el Año Tributario 2026, el foco operativo tendrá un mayor nivel de detalle en información reportada y en cruces, especialmente en las siguientes áreas:

Inversiones y rentas de capital Operaciones de leasing Activos digitales y criptoactivos Información de terceros más granular



Por lo mismo, es importante revisar con anticipación qué datos se informarán por terceros y qué debe cuadrar con lo que el contribuyente declare.