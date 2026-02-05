 Conocida chica reality chilena denunció grave situación: “He sido víctima de difusión de contenido personal” - Chilevisión
05/02/2026 12:10

Conocida chica reality chilena denunció grave situación: “He sido víctima de difusión de contenido personal”

Valentina Concha, cosmetóloga de 27 años, acudió a su cuenta de Instagram para entregar antecedentes sobre el calvario que, asegura, está viviendo tras conocer a un sujeto mediante su hermanastro en "una situación familiar".

Publicado por CHV Noticias

La chica reality Valentina Concha ocupó su cuenta de Instagram para dar a conocer una grave denuncia por amenazas, extorsión, difamación y difusión de contenido personal por parte de una persona que conoció a través de su hermanastro.

A través de una serie de historias en Instgram que publicó en la plataforma, donde cuenta con más de 136 mil seguidores, la cosmetóloga entregó antecedentes del caso junto con asegurar que ya los derivó a la Policía de Investigaciones (PDI).

“En los últimos días he sido víctima de amenazas, extorsión, difamación y difusión de contenido personal por parte de una persona con la que mantuve un contacto breve y circunstancial en el pasado, en el contexto de una situación familiar específica”, comenzó diciendo. 

En esa línea, agregó que "dicho contacto se dio a través de un hermanastro, con quien no mantengo una relación cercana ni cotidiana, y estuvo vinculado a temas económicos existentes entre ellos, en los cuales no tuve participación ni responsabilidad".

"Tras mi exposición pública", continuó, "esta persona se acercó inicialmente en una actitud que aparentaba apoyo". "Posteriormente, he recibido amenazas directas, intentos de daño a mi imagen y acusaciones falsas respecto de mis intenciones".

Chica reality presentó denuncia ante la PDI

Finalmente, la influencer de 27 años informó que "esta situación ya fue denunciada ante la PDI. "Se encuentra en conocimiento de mis abogados y las autoridades correspondientes, quienes están llevando adelante las diligencias necesarias".

Por respeto a su familia, trabajo y al proceso legal en curso, Concha adelantó que no se volverá a refirir a la denuncia. "Agradezco a quienes han mostrado apoyo y comprensión. Continuaré enfocada en mi trabajo y en seguir adelante con la verdad", cerró.

