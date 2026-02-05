Fatal tragedia en dunas de Ritoque: Dos personas se volcaron en cuatrimoto y una falleció - Chilevisión

Una pareja que ingresó en una cuatrimoto a las dunas de Ritoque, en la región de Valparaíso, fueron parte de un fatal accidente el miércoles, cuando el vehículo en el quese trasladaban se volcó.

La Capitanía de Puerto de Quintero recibió un llamado en el que informaban lo sucedido y "de inmediato se desplegaron las patrullas de policía marítima para socorrer a las víctimas", contó Rafael Quijada, capitán de Fragata Litoral.

En la cuatrimoto iba un hombre de 32 años que falleció y lo acompañaba una mujer de aproximadamente 20 años, quien fue encontrada con lesiones graves por la Armada tras el volcamiento.

La joven fue trasladada de urgencia al Hospital de Quintero y, posteriormente, al Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar, donde ha recibido atención médica especializada.

"La autoridad marítima hace un llamado al autocuidado y recuerda la prohibición del uso y de ingresar vehículos motorizados a sectores de dunas y playas", enfatizó el capitán Quijada.