 Atención, emprendedoras: Los requisitos para postular al Programa Mujer Emprende y potenciar tu negocio - Chilevisión
05/02/2026 11:59

Atención, emprendedoras: Los requisitos para postular al Programa Mujer Emprende y potenciar tu negocio

Conoce en qué consiste este programa del Servicio Nacional de La Mujer y Equidad de Género y revisa si cumples con los requisitos para poder acceder a esta ayuda estatal.

Publicado por Lisette Pérez

El Programa Mujer Emprende es una iniciativa del Servicio Nacional de La Mujer y Equidad de Género (SernamEG) para apoyar a mujeres con sus emprendimientos a lo largo de todo el país. Las postulaciones están abiertas y finalizarán este mes.

Este programa tiene como objetivo potenciar la autonomía económica de las mujeres que tienen un emprendimiento, y para ello entregan herramientas técnicas específicas y de gestión para fortalecer sus competencias y habilidades. 

¿Cuáles son los requisitos para postular?

Para formar parte de este programa solo debes cumplir estas especificaciones:

  • Ser mujer y tener 18 años o más.
  • Contar con un emprendimiento de al menos 1 año de antigüedad.
  • Pertenecer al 80% de la caracterización socioeconómica (CSE) del registro social de hogares (RSH).
  • Destinar al menos 20 horas semanales de trabajo en su emprendimiento.
  • Contar con al menos educación media completa.

¿Cómo se postula?

Si cumples con las condiciones mencionadas, puedes prodecer a postular. Para ello puedes ir a la página web del SernamEG haciendo click aquí y rellenar el formulario de postulación que se encuentra en el sitio. 

Allí tendrás que completar los campos con tus datos según lo soliciten. Hay plazo hasta el 15 de febrero para postular, o hasta completar los cupos disponibles (1.500 a nivel nacional). La duración es de marzo a diciembre de 2026 y recuerda que es un programa, no se entrega bono a las participantes.

