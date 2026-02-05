 Preocupación por Marta Larraechea: Picadura de abeja estaría detrás de shock anafiláctico - Chilevisión
Minuto a minuto
En pleno verano: Autoridades prohíben el baño de mar en playas de Concón y Algarrobo por fragata portuguesa ¿Qué es un shock anafiláctico? El problema médico que tiene internada a la exprimera dama Marta Larraechea Pdte. Boric cancela gira en el extremo sur y adelanta regreso 24 horas antes de lo previsto Camila Vallejo defiende candidatura de Michelle Bachelet a la ONU: “Nos debiese llenar de orgullo” Contraloría detectó esperas de hasta 17 horas en Hospital San José: Dirección advierte “sobrecarga”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
05/02/2026 09:30

Lo que se sabe del estado de salud de Marta Larraechea: Apuntan a picadura de abeja

La exprimera dama fue trasladada desde San Antonio en un helicóptero de Carabineros hasta la Clínica Alemana en Santiago. De manera preliminar se conoció que habría sufrido una picadura de un insecto.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Marta Larraechea, esposa del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, tuvo que ser trasladada en un helicóptero hasta la Clínica Alemana de la región Metropolitana luego de haber sufrido un paro cardiorrespiratorio.

La tarde del martes se dio a conocer que la exprimera dama de 81 años fue ingresada a urgencia en el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, región de Valparaíso por complicaciones de salud. 

De manera preliminar trascendió que habría sufrido la picadura de un insecto mientras estaba en su domicilio en Santo Domingo.

Esto habría derivado en un shock anafiláctico por el cual tuvo que acudir hasta un Cesfam de la comuna, siendo luego trasladada a un servicio asistencial. 

Lo que se sabe del estado de salud de Marta Larraechea

La ex primera dama, Marta Larraechea, fue derivada de urgencia a Santiago tras sufrir un paro cardiorrespiratorio mientras era trasladada a hacia San Antonio. 

El problema médico habría sido provocado por una reacción alérgica tras una picadura de abeja en su casa en Santo Domingo. 

En el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio fue estabilizada y posteriormente fue llevada en un helicóptero de Carabineros a la Clínica Alemana de Santiago, donde se encuentra recibiendo los cuidados médicos necesarios. 

Si bien la familia no se ha pronunciado de manera oficial sobre el estado de salud de la exprimera dama, de momento se conoce que se mantiene estable y que estaría evolucionando de forma favorable. 

Se espera que durante esta jornada se entregue un parte médico oficial respecto al estado de salud de Larraechea.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Marzo 2026: Esto debes hacer para obtenerlo en febrero y recibir el monto duplicado

Lo último

Lo más visto

Cony Capelli reaccionó al triunfo de Skar Labra en Fiebre de Baile: Desató ola de comentarios

A través de Instagram, la ganadora de Gran Hermano felicitó a la influencer tras obtener el primer lugar del programa.

05/02/2026

Familia de Marta Larraechea habla por primera vez tras ser internada: Actualizaron su estado de salud

Los hijos de la esposa del expresidente Eduardo Frei entregaron una actualización sobre el estado de su madre, quien permanece internada en la Clínica Alemana producto de un shock anafiláctico severo a raíz de una picadura de abeja.

05/02/2026

El inesperado gesto de Raquel Argandoña a Naya Fácil en Fiebre de Baile: Desató fuerte reacción del público

La presidenta del jurado pidió un momento en plena final de la competencia de baile en el Movistar Arena para reconocer el trabajo de la influencer a nivel nacional.

05/02/2026

Skarleth Labra arrasó: Estos fueron todos los porcentajes de la final de Fiebre de Baile

Princesa Alba, Gabriel Urzúa y Faloon Larraguibel también avanzaron a la instancia final y quedaron en el podio repartiéndose los votos del público.

05/02/2026