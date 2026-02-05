Preocupación por Marta Larraechea: Picadura de abeja estaría detrás de shock anafiláctico - Chilevisión

La exprimera dama fue trasladada desde San Antonio en un helicóptero de Carabineros hasta la Clínica Alemana en Santiago. De manera preliminar se conoció que habría sufrido una picadura de un insecto.

Marta Larraechea, esposa del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, tuvo que ser trasladada en un helicóptero hasta la Clínica Alemana de la región Metropolitana luego de haber sufrido un paro cardiorrespiratorio.

La tarde del martes se dio a conocer que la exprimera dama de 81 años fue ingresada a urgencia en el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, región de Valparaíso por complicaciones de salud.

De manera preliminar trascendió que habría sufrido la picadura de un insecto mientras estaba en su domicilio en Santo Domingo.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Esto habría derivado en un shock anafiláctico por el cual tuvo que acudir hasta un Cesfam de la comuna, siendo luego trasladada a un servicio asistencial.

Lo que se sabe del estado de salud de Marta Larraechea

La ex primera dama, Marta Larraechea, fue derivada de urgencia a Santiago tras sufrir un paro cardiorrespiratorio mientras era trasladada a hacia San Antonio.

El problema médico habría sido provocado por una reacción alérgica tras una picadura de abeja en su casa en Santo Domingo.

En el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio fue estabilizada y posteriormente fue llevada en un helicóptero de Carabineros a la Clínica Alemana de Santiago, donde se encuentra recibiendo los cuidados médicos necesarios.

Si bien la familia no se ha pronunciado de manera oficial sobre el estado de salud de la exprimera dama, de momento se conoce que se mantiene estable y que estaría evolucionando de forma favorable.

Se espera que durante esta jornada se entregue un parte médico oficial respecto al estado de salud de Larraechea.