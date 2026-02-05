 VIDEOS | Revive todas las presentaciones de los finalistas de Fiebre de Baile en Movistar Arena - Chilevisión
Minuto a minuto
Lo que se sabe del estado de salud de Marta Larraechea: Apuntan a picadura de abeja VIDEO | Bomberos rescata a pasajero de auto chocado en Santiago Centro: Conductor fue detenido Por complicaciones de salud: Reportan que la exprimera dama Marta Larraechea fue ingresada a urgencias en San Antonio “Él no hizo nada malo”: Músico chileno fue detenido por el ICE y se encuentra en Alligator Alcatraz Impactantes imágenes: Conductor no respetó cruce ferroviario y fue impactado por un tren en la región del Maule
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
05/02/2026 10:27

VIDEOS | Revive todas las presentaciones de los finalistas de Fiebre de Baile en Movistar Arena

Skar Labra, Gabriel Urzúa, Princesa Alba y Faloon Larraguibel se lucieron en la gran final del estelar de baile con danza contemporánea, de salón y jazz, entre otros ritmos. Ve los videos de la gran noche de Fiebre de Baile acá.

Publicado por Catalina Vargas

Esta edición de Fiebre de Baile ya tiene a su ganadora: Skar Labra. Tras una intensa jornada de diez presentaciones, el público coronó a la participante más joven del programa estelar de Chilevisión. 

Con diversas canciones que iban de Michael JacksonVíctor Jara, los cuatro finalistas buscaron conquistar al jurado y a los televidentes. Revive acá las presentaciones de Skar Labra, Gabriel Urzúa, Princesa Alba y Faloon Larraguibel

Skar Labra

Al ritmo de Fein de Travis Scott, Merenguito la rompió en la pista. Junto a su bailarín, Mauricio Castillo, obtuvieron el puntaje más alto:

Con una coreografía de jazz contemporáneo, Skar se consolidó como ganadora de Fiebre de Baile:

Gabriel Urzúa

Gabo, el único hombre que llegó a la final de Fiebre de Baile, deslumbró en la pista con Jam de Michael Jackson:

Junto a su bailarina, Geraldine Muñoz, homenajearon a Víctor Jara con un baile contemporáneo de Te recuerdo Amanda:

Princesa Alba

Princesa Alba abrió la noche de la gran final de Fiebre de Baile con una fantasía de jazz junto a Juanfra Matamala

La cantante arrasó con un baile de salón de una versión de tango de Toxic de Britney Spears:

Faloon Larraguibel

Faloon Larraguibel dejó todo en la pista de baile al ritmo de Survivor de 2WEI junto a su bailarín Yerko Aliaga:

La influencer sorprendió con un baile de salón de Smooth Criminal de Michael Jackson

Publicidad

Destacamos

Noticias

Atención mujeres dueñas de casa: Este es el único requisito para acceder al Bono de Protección por 24 meses seguidos

Lo último

Lo más visto

El inesperado gesto de Raquel Argandoña a Naya Fácil en Fiebre de Baile: Desató fuerte reacción del público

La presidenta del jurado pidió un momento en plena final de la competencia de baile en el Movistar Arena para reconocer el trabajo de la influencer a nivel nacional.

05/02/2026

Skarleth Labra arrasó: Estos fueron todos los porcentajes de la final de Fiebre de Baile

Princesa Alba, Gabriel Urzúa y Faloon Larraguibel también avanzaron a la instancia final y quedaron en el podio repartiéndose los votos del público.

05/02/2026

Video | Así fue la llegada de la ex primera dama, Marta Larraechea al hospital de San Antonio

Además, se dio a concer que Larraechea será traslada en helicóptero a Santiago tras ser internada de urgencia.

04/02/2026

“Cuando era niña...”: El recuerdo de Skar Labra que emocionó a su mamá en final de Fiebre de Baile

La joven bailarina agradeció a todos quienes la ayudaron a conseguir la victoria en Fiebre de Baile, tras cuatro meses compitiendo por llegar a la final.

05/02/2026