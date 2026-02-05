VIDEOS | Revive todas las presentaciones de los finalistas de Fiebre de Baile en Movistar Arena - Chilevisión

Skar Labra, Gabriel Urzúa, Princesa Alba y Faloon Larraguibel se lucieron en la gran final del estelar de baile con danza contemporánea, de salón y jazz, entre otros ritmos. Ve los videos de la gran noche de Fiebre de Baile acá.

Esta edición de Fiebre de Baile ya tiene a su ganadora: Skar Labra. Tras una intensa jornada de diez presentaciones, el público coronó a la participante más joven del programa estelar de Chilevisión.

Con diversas canciones que iban de Michael Jackson a Víctor Jara, los cuatro finalistas buscaron conquistar al jurado y a los televidentes. Revive acá las presentaciones de Skar Labra, Gabriel Urzúa, Princesa Alba y Faloon Larraguibel.

Skar Labra

Al ritmo de Fein de Travis Scott, Merenguito la rompió en la pista. Junto a su bailarín, Mauricio Castillo, obtuvieron el puntaje más alto:

Con una coreografía de jazz contemporáneo, Skar se consolidó como ganadora de Fiebre de Baile:

Gabriel Urzúa

Gabo, el único hombre que llegó a la final de Fiebre de Baile, deslumbró en la pista con Jam de Michael Jackson:

Junto a su bailarina, Geraldine Muñoz, homenajearon a Víctor Jara con un baile contemporáneo de Te recuerdo Amanda:

Princesa Alba

Princesa Alba abrió la noche de la gran final de Fiebre de Baile con una fantasía de jazz junto a Juanfra Matamala:

La cantante arrasó con un baile de salón de una versión de tango de Toxic de Britney Spears:

Faloon Larraguibel

Faloon Larraguibel dejó todo en la pista de baile al ritmo de Survivor de 2WEI junto a su bailarín Yerko Aliaga:

La influencer sorprendió con un baile de salón de Smooth Criminal de Michael Jackson: