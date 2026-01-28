 Faloon Larraguibel acusó “voto de odio” tras eliminación de Raimundo Cerda en Fiebre de Baile - Chilevisión
28/01/2026 12:37

Faloon Larraguibel acusó “voto de odio” tras eliminación de Raimundo Cerda en Fiebre de Baile

La bailarina salió en defensa de su pareja luego de que fuera eliminado de la competencia tras quedar en la instancia decisiva con Luis Jara Jr, quien se llevó el masivo apoyo popular.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Faloon Larraguibel quedó muy molesta tras la reciente eliminación de Raimundo Cerda de Fiebre de Baile.

El exparticipante de Gran Hermano se despidió de la competencia a una semana de la gran final tras enfrentar a Princesa Alba y Luis Jara Jr

La primera consiguió 37 puntos tras la evaluación del jurado y la palabra final quedó en manos de la votación popular.

Durante la noche se recibieron 160 mil votos siendo un 55% para el hijo de Luis Jara, también conocido artísticamente como Mellow, un 29% para Princesa Alba y un 16% para Raimundo Cerda, con lo que se convirtió en el nuevo eliminado

El descargo de Faloon Larraguibel 

Tras la partida de su pareja de Fiebre de Baile, Faloon Larraguibel realizó un potente descargo en un video que compartió en sus historias de Instagram.

“Quería hacer esta historia para hablar lo que pasó hoy, tengo mucha pena, pero me genera mucho ruido el odio. De verdad fue un voto de odio. No porque tu favorito sea uno, sino porque odias al otro”, lamentó. 

En ese sentido, envió un mensaje a los detractores de Cerda y recalcó que de odio no se vive. El odio no te paga las cuentas, dedícate a realmente a construir un futuro, a trabajar. Porque sí,  te puedes organizar para eliminar a una persona, pero no puedes eliminar lo que tienes dentro”

Meterte a redes sociales solo a tirar odio es que estás muy mal de acá”, finalizó señalando el corazón y enviando amor a sus seguidores.

