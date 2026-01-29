Seremi de Salud RM en alerta por posible hallazgo de mosquito transmisor del dengue - Chilevisión

El organismo señaló que el mosquito fue enviado al Instituto de Salud Pública (ISP) para su confirmación y se activó el protocolo de vigilancia y control.

La Seremi de Salud de la región Metropolitana informó del posible hallazgo del mosquito transmisor del dengue.

Según señaló el organismo en su cuenta de X, personal del aeropuerto de Santiago dio con un insecto que podría tratarse del Aedes aegypti en las bodegas del terminal.

Tras el hallazgo, el mosquito fue enviado al Instituto de Salud Pública (ISP) para su confirmación y se activó el protocolo de vigilancia y control.

A la espera de los resultados, la Seremi de Salud hizo un llamado a eliminar las aguas detenidas en los hogares para evitar una eventual propagación.

¿Qué es el dengue y cuáles son sus síntomas?

El dengue es una enfermedad viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti, que comúnmente se presenta en zonas con climas tropicales.

Según detalló la doctora Natalia Vidal, urgencióloga de Clínica Dávila Vespucio, sus principales síntomas son: cefalea, fiebre, náuseas, dolor articular y dolor muscular.

Se recomienda que quienes presenten esta sintomatología acudan a un centro asistencial.

Desde que el mosquito pica, pueden pasar de 4 a 10 días para presentar los síntomas, los que se podrían mantener entre 2 a 7 días.

La doctora también recomendó mantener otros cuidados como: Tener el pasto de la casa corto, en caso de tener piscina mantenerla con cloro, cambiar el agua de las mascotas frecuentemente y evitar el agua en floreros.