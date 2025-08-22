 Seremi de Salud confirma que enlatados de China no son jurel: Esto arrojó el estudio - Chilevisión
Minuto a minuto
Condenan a tres carabineros por golpiza a manifestante durante el estallido social en Ñuñoa Barristas de Independiente serán imputados por intento de homicidio y estadio fue clausurado “Destinados a la reflexión...”: Masonería explica hallazgo de cráneos y descarta origen ilícito
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
22/08/2025 17:36

Seremi de Salud confirma que enlatados de China no son jurel: Esto arrojó el estudio

El producto tendrá que ser retirado del mercado y se deberá corregir la rotulación del contenido, detallando lo que en realidad contiene para su correcta comercialización.

Publicado por CHV Noticias

Este viernes la Seremi de Salud de la Región Metropoltiana confirmó que los enlatados provinientes de China comercializado como jurel no corresponde a ese tipo de pescado. 

Gracias a un análisis genético realizado en el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) de la Universidad de Chile, se comprobó que en realidad se trata de caballa. 

“Las cinco marcas cuestionadas de origen chino no corresponden a la especie jurel (Trachurus murphyi), sino a caballa (Scomber spp.), especie que no puede ser comercializada bajo la denominación de jurel”, señaló la autoridad. 

Marcas deberán retirar enlatados

Debido a esto la Seremi de Salud ordenó retirar del mercado las latas de cinco marcas involucradas que no corresponden a jurel. A estas se suma una sexta que había pedido su internación bajo el rótulo de jurel, la que será rechazada. 

Además deberán corregir la rotulación, detallando el contenido real de las conservas para su correcta comercialización. 

“Nosotros no estamos apuntando a la inocuidad del producto. El producto no es tóxico, por lo tanto el consumo es seguro”, afirmó la Seremi de Salud RM (S), Alejandra Hernández.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Muere funcionario de la Armada en sector del Molo de Abrigo en Valparaíso

Lo último

Lo más visto

“Era eso o puñaladas hasta morir”: Hincha de la U relató salto al vacío desde estadio de Independiente

El joven detalló su actuar y explicó que se lanzó desde la tribuna para evitar ataques mayores de los barristas argentinos que irrumpieron en el sector.

22/08/2025

Cráneos humanos en inmueble masón: Todo lo que se sabe sobre el hallazgo

Desde la Gran Logia de Chile emitieron un comunicado en el que rechazaron "cualquier insinuación de prácticas ilícitas, contrarias a la dignidad humana o a la ley".

22/08/2025

“No fue aislado...”: Sergio Rojas revela desconocido romance de Fran Virgilio y Andrea Marocchino

El periodista Sergio Rojas expuso detalles inéditos de un supuesto vínculo amoroso que habría existido entre la esposa de Karol Dance y la expareja de Francisca Merino.

22/08/2025

Tragedia en Valparaíso: Revelan causa de muerte del funcionario de la Armada en Molo de Abrigo

Hugo Montenegro, capitán de Bote Salvavidas de Valparaíso, detalló que durante la madrugada concurrieron al lugar tras la caída de tres personas al mar.

22/08/2025