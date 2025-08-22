Seremi de Salud confirma que enlatados de China no son jurel: Esto arrojó el estudio - Chilevisión

El producto tendrá que ser retirado del mercado y se deberá corregir la rotulación del contenido, detallando lo que en realidad contiene para su correcta comercialización.

Este viernes la Seremi de Salud de la Región Metropoltiana confirmó que los enlatados provinientes de China comercializado como jurel no corresponde a ese tipo de pescado.

Gracias a un análisis genético realizado en el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) de la Universidad de Chile, se comprobó que en realidad se trata de caballa.

“Las cinco marcas cuestionadas de origen chino no corresponden a la especie jurel (Trachurus murphyi), sino a caballa (Scomber spp.), especie que no puede ser comercializada bajo la denominación de jurel”, señaló la autoridad.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Marcas deberán retirar enlatados

Debido a esto la Seremi de Salud ordenó retirar del mercado las latas de cinco marcas involucradas que no corresponden a jurel. A estas se suma una sexta que había pedido su internación bajo el rótulo de jurel, la que será rechazada.

Además deberán corregir la rotulación, detallando el contenido real de las conservas para su correcta comercialización.

“Nosotros no estamos apuntando a la inocuidad del producto. El producto no es tóxico, por lo tanto el consumo es seguro”, afirmó la Seremi de Salud RM (S), Alejandra Hernández.