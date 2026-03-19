Nueva herramienta de Google permite encontrar pasajes aéreos más baratos: Descubre cómo usarla

Imagina que una herramienta, con solo una descripción de tu viaje ideal, pueda entregar un listado completo con los vuelos en línea más baratos para ese destino al que sueñas ir.

Google Vuelos es una herramienta que busca y compara precios de vuelos en línea para que no tengas que hacerlo manualmente. Esta nueva función ayuda a rastrear, encontrar y reservar pasajes aéreos con total transparencia para que por fin puedas concretar ese tan deseado viaje.

Hace unos meses, el motor de búsqueda anunció esta nueva expansión que utiliza inteligencia artificial generativa, que facilita a los viajeros encontrar las mejores tarifas de forma intuitiva y personalizada.





Cómo usar Google Vuelos

Para acceder a la página puedes buscar Google Vuelos o hacer clic aquí. Una vez dentro puedes rellenar los campos de búsqueda con los datos que necesites, como destino, fecha de salida y de regreso, y se desplegará una serie de vuelos económicos en línea.

Sin embargo, eso no es todo. La herramienta tiene un buscador de inteligencia artificial, donde puedes hacer búsquedas tan naturales como si estuvieras conversando con amigos. Basta con poner frases que describan tu viaje ideal como: “Busco una escapada romántica a la playa en noviembre”, “necesito un viaje de una semana para ver los mercados navideños en Europa con vuelos directos” o “encuentra vuelos económicos para esquiar en Estados Unidos en diciembre”.

La IA de Google interpreta estas descripciones, identifica los destinos y fechas que mejor se ajustan a la solicitud y presenta las opciones ordenadas principalmente por el porcentaje de ahorro, ayudando a los viajeros flexibles a maximizar su presupuesto.

Funcionamiento de la plataforma

Esta nueva función beta actúa como un asistente personal de viajes que: