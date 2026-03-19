Exembajador ante la OEA alertó que Chile no firmó declaración sobre derechos de personas LGBTIQ+

El diplomático Tomás Pascual señaló que la decisión “rompe una tradición en la política exterior de Chile” y manifestó su preocupación por la “larga tradición de coherencia” del país.

Tomás Pascual, exembajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA) entre 2025 y 2026, alertó que Chile no adhirió la declaración de un grupo que integra en ese organismo y que promueve la protección de los derechos de las personas LGBTIQ+.

Se trata de la Declaración del Grupo Núcleo LGBTI+ que fue publicada ayer miércoles, donde los países firmantes reafirman su “compromiso firme y colectivo con la promoción, protección y plena realización de los derechos humanos de todas las personas, sin discriminación”.

Mediante una carta que envió a El Mercurio, el diplomático señaló que en la primera sesión ordinaria del Consejo Permanente de la OEA, el nuevo gobierno “quebró” una política “inalterada en materia de promoción y protección de los derechos humanos en foros internacionales”.

“Vale recordar que, indistintamente, durante las administraciones de los presidentes Bachelet, Piñera y Boric, Chile mantuvo una línea consistente en esta y otras temáticas relacionadas“, subrayó el abogado y académico de la Universidad Alberto Hurtado.





En esa línea, destacó que Chile “promovió las acciones de este grupo” y que incluso fue presidido por el país durante la segunda administración del expresidente Sebastián Piñera.

“Nadie desconoce que hay un nuevo gobierno y está en todo su derecho de adoptar sus propios énfasis“, reconoció. “Sin embargo, (…), este cambio de rumbo muestra una realidad más profunda y preocupante, porque rompe una tradición en la política exterior de Chile“.

Esta política, a su juicio, “no supo de derechas ni izquierdas” y su centro era la “protección de la dignidad humana”. “Ese activo, siempre valioso cuando se trata del desempeño de un país en el ámbito internacional, hoy empieza a resquebrajarse”.

“Sinceramente, espero que las futuras decisiones de las autoridades, con la adopción de sus propios énfasis y prioridades, no destruyan la larga tradición de coherencia que ha caracterizado el actuar de Chile en relación con sus principios de política exterior”, cerró Pascual.

¿Qué dice la declaración del Grupo Núcleo LGBTI+ de la OEA?

En su primer punto, los países firmantes de la declaración reconocen que “la igualdad, la dignidad humana y el respeto mutuo son pilares esenciales de la democracia y condiciones indispensables para la paz, la justicia y el desarrollo sostenible en las Américas”.

“En un contexto hemisférico marcado por la desigualdad, la polarización y el aumento de los discursos de odio, reafirmamos que los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes, y que su defensa requiere valentía, solidaridad y cooperación internacional”.

Continúa en el tercer apartado: “Nos guía la convicción de que la despenalización de las relaciones consensuales entre personas adultas del mismo sexo, la eliminación de las leyes y prácticas discriminatorias, y la adopción de políticas públicas inclusivas son pasos indispensables para construir sociedades verdaderamente libres y democráticas”

“Reafirmamos asimismo la importancia de adoptar un enfoque interseccional, que reconozca las múltiples y superpuestas formas de discriminación que enfrentan las personas LGBTI+, incluidas las mujeres, las personas afrodescendientes, los pueblos indígenas, las personas con discapacidad y las juventudes diversas”.





Aunque la declaración no se encuentra disponible en la página y plataformas oficiales de la OEA, esta fue compartida en la red social X por la Misión Permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos.

A través de un comunicado, Fundación Iguales manifestó su rechazo a la decisión de Chile ante la OEA y exigió que “retome su compromiso histórico con los derechos humanos en los foros internacionales”.

“Esta decisión no es un tecnicismo diplomático. Es una señal política deliberada: que para este gobierno, los derechos de las personas LGBTI+ son negociables. Y esa señal tiene consecuencias reales — para las personas, para la sociedad civil, y para el lugar de Chile en el mundo”, declararon.