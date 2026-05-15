SHOA descarta riesgo de tsunami en las costas de Chile tras sismo que remeció a Japón

El organismo indicó que “las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”.

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó riesgo de tsunami en las costas de Chile , ras un sismo registrado en Japón.

El movimiento telúrico fue magnitud 6.6 y se registró la mañana de este viernes en el archipiélago asiático.

En detalle, el temblor tuvo lugar a 422 kilómetros al noreste de Tokio, Japón, a las 07:22 horas de nuestro país.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) también se pronunció y ratificó la información el SHOA.

En concreto, el organismo informó mediante sus redes sociales que el sismo “no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”.