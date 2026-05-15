“Mi niña eterna”: Benjamín Vicuña y Pampita recuerdan a su hija Blanca en el día en que habría cumplido 20 años

Blanca falleció en septiembre de 2012 tras sufrir una neumonía hemorrágica y hoy, sus dos padres recordaron el día de su nacimiento con íntimas y desgarradoras reflexiones.

Este viernes, Pampita emocionó a sus seguidores al recordar a Blanca Vicuña, la hija que tuvo junto al actor chileno Benjamín Vicuña y que falleció en 2012 a la edad de 6 años.

Mediante una publicación en Instagram, la modelo compartió una serie de fotografías junto a la niña, las que acompañó con un íntimo y desgarrador texto.

Con la premisa “les presto mis zapatos”, Pampita comenzó reflexionando: “A los que no pueden dimensionar cómo es que el mundo se ponga de cabeza con una llegada”, comenzó escribiendo, para luego agregar: “A los que no se les iluminó la vida con un hijo”.

“A los que no se maravillaron con una mirada y unos ojitos negros llenos de brillo… les presto mis zapatos”, escribió. “A los que no descubrieron que el amor todo lo puede… A los que no se imaginan el honor tan grande que es ser tu mamá hace 20 años”.

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Vicuña: “Es imposible no pensar en cómo serías de 20 años”

Por su parte, Benjamín Vicuña también dedicó palabras a Blanca. Junto a una foto de un cumpleaños de su hija, señaló: “Por ti me disfracé de padre la primera vez, fui testigo y espía del más allá en el más acá, dormí en tus sueños, despertando los míos“.

“Conocí el amor más grande que nadie pudo robar, ni siquiera la distancia o la muerte”, sinceró. “Escribí cartas de amor, te escribí un libro, te escribí una despedida, escribí en la arena tu nombre y el mar lo borró“.

“No olvido tu nacimiento, hoy 15 de mayo, al igual que el cumpleaños de mi madre. Naciste bonita, me acuerdo ese día exacto la cordillera brillaba y su blancura parecía la sonrisa más linda”, agregó el intérprete.

Continuó Vicuña: “Hoy te escribo desde el futuro, de lo que quedó, de los que quedamos y por eso vivo. Hoy es imposible no pensar en cómo serías de 20 años, cómo serían los días, cómo sería tu pelo y tu cara”.

Finalmente expresó: “Hoy vuelvo a escribir porque ya lloré, morí, renací y volví a escribir tu nombre en la arena pero esta vez al mar no lo borró, esta vez el mar me trajo un secreto y es que estás bien. Hoy duermo tranquilo a tu lado, mi niña eterna“.

Blanca Vicuña, vale recordar, nació el 15 de mayo de 2006 y murió el 8 de septiembre de 2012, luego de permanecer internada durante varios días en la Clínica Las Condes debido a una neumonía hemorrágica.