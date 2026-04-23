“¿Siempre fuiste infiel?”: Periodista argentino desencajó a Benjamín Vicuña con ácida pregunta en vivo

En medio de una entrevista, el actor chileno fue sorprendido con una consulta sin filtro sobre sus escándalos mediáticos en Argentina. “Me parece injusto el mito”, afirmó.

Benjamín Vicuña fue sorprendido este jueves con una inesperada pregunta relacionada con sus polémicas relaciones en Argentina.

El actor visitó el programa digital Ángel Responde, conducido por el periodista argentino Ángel de Brito, con quien profundizó sobre sus escándalos mediáticos y su actual relación con las madres de sus hijos, Carolina Ardohain (Pampita) y China Suárez.

La pregunta sin filtro que descolocó a Benjamín Vicuña

“¿Siempre fuiste infiel?”, preguntó sin filtro De Brito. La íntima consulta desencajó por algunos segundos a Vicuña, quien se defendió en pantalla con una sincera reflexión.





“Si me equivoqué en algún momento de mi vida, es lo que me hace hoy ser quien soy. Obviamente que uno de los errores no debe estar orgulloso, pero te definen“, respondió Benjamín.

Asimismo, sostuvo que estos hechos “si tú mentiste alguna vez, que seguramente lo hiciste, no puedo decir ‘Ángel es un gran mentiroso’. En ese sentido, me parece injusto el mito o el lugar común”.

“Pero sabes que tenés el mote”, intervino el conductor, a lo que el intérprete señaló que “sí, lo tengo, así como lo tiene mucha gente. Pero, aunque no lo creas, también tengo el mote de buena persona, de ser un tipo generoso, empático“.

“¿Te pesa esa fama?”, preguntó De Brito. “No, me molesta. No me parece lindo. Son cosas de una etapa, de un crecimiento y creo que está exacerbado por una caricatura que no es así”.

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