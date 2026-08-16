16/ 08/ 2026 10:46

¿Llegó a Chile? PDI espera el arribo de Camilo Huerta en el Aeropuerto de Santiago

Vehículos de la PDI que permanecieron desde temprano en el Aeropuerto de Santiago se retiraron del lugar este domingo, tras esperar durante la jornada la eventual llegada de Camilo Huerta al país. El ex chico reality mantiene una orden de detención en el marco de la operación “Imperio Ámsterdam”, causa por presunto tráfico de drogas que suma varios detenidos. Pese a que no arribó durante el día, su defensa ha señalado que Huerta llegará a Chile antes del martes para colaborar con la justicia, fecha en que está fijada su formalización.