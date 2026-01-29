 Otorgan salida dominical a excarabinero condenado por dejar ciega senadora Fabiola Campillai - Chilevisión
29/01/2026 13:49

Otorgan salida dominical a excarabinero condenado por dejar ciega senadora Fabiola Campillai

Patricio Maturana presentó una solicitud de beneficios intrapenitenciarios que fue revisada y aprobada por el Consejo Técnico del Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP).

Publicado por Fernanda Valdenegro

Patricio Maturana, exfuncionario de Carabineros que fue condenado por dejar ciega a la senadora Fabiola Campillai durante el estallido social, accedió a la salida dominical

La información fue confirmada por Gendarmería, tras conocer que el propio interno había presentado la solicitud para que sea revisada por el Consejo Técnico del Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP).

Desde la institución señalaron que el CCP de Molina analizó distintas peticiones “de postulación a beneficios intrapenitenciarios, por parte de la población penal de esa unidad, que cumple con los requisitos exigidos para esos fines”.

“Entre estos, se revisó y aprobó el otorgamiento del beneficio de salida dominical al interno Patricio Maturana Ojeda”, detallaron.

Condena a Patricio Maturana

Patricio Maturana  fue sentenciado a 12 años de cárcel efectiva por el hecho ocurrido en noviembre de 2019, durante las manifestaciones en el marco del estallido social. 

En ese contexto, la actual senadora salía de su domicilio rumbo al trabajo en la comuna de San Bernardo cuando recibió una bomba lacrimógena directo en su rostro.

El impacto le provocó severos daños físicas que derivaron en la pérdida la vista, olfato y gusto.

