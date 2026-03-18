“Creemos que está justificado”: Excarabinero que cegó a Fabiola Campillai solicitó indulto en La Moneda - Chilevisión

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18/03/2026 13:36

“Creemos que está justificado”: Excarabinero que cegó a Fabiola Campillai solicitó indulto en La Moneda

La abogada del exuniformado, Nubia Vivanco, fue la semana pasada hasta el Palacio de La Moneda para solicitar formalmente el beneficio a través de una carta que envió al Ministerio de Justicia.

Publicado por CHV Noticias

Patricio Maturana, excapitán de Carabineros que actualmente cumple una condena de 12 años por cegar a la senadora Fabiola Campillai, solicitó un indulto particular mediante su abogada Nubia Vivanco.

Así lo dio a conocer esta mañana La Tercera, donde señalaron que fue el pasado 12 de marzo cuando Vivanco entregó un sobre con la solicitud en la Oficina de Partes del Ministerio de Justicia.

Inicialmente buscó garantizar la seguridad de su representado debido a las amenazas que públicamente han denunciado, además de advertir que no había garantías de que fuera segregado del resto de la población penal ante su condición de expolicía.

En eso, buscó de forma administrativa conseguir beneficios que otorga Gendarmería a los condenados que cumplan los requisitos. En enero Maturana logró la salida dominical por su buen comportamiento.

Patricio Maturana busca el indulto presidencial

Esta vez fue hasta el palacio de La Moneda para oficializar la solicitud de indulto, la misma semana que asumió el presidente José Antonio Kast, y con la victoria que representó dicho beneficio bajo el brazo

"Para nosotros lo primero siempre fue acceder a la salida dominical, apegados a lo que exige la norma y en satisfacción a lo que es la justicia, la reparación y el objetivo virtuoso que es la reinserción social de Patricio Maturana", declaró la abogada.

"Todo, siempre con vista a un esperado indulto porque creemos que está absolutamente justificado", afirmó. Ahora será la División de Reinserción Social del Ministerio de Justicia la que deberá tramitar la petición según lo establecido en el reglamento.

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