¿Recibes el Bono por Formalización del Trabajo? Consulta con tu RUT si obtienes los $302 mil - Chilevisión

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18/03/2026 11:58

¿Recibes el Bono por Formalización del Trabajo? Consulta con tu RUT si obtienes los $302 mil

El pago se realiza a través de la CuentaRUT del BancoEstado. Si no tienes esta cuenta, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia abrirá una CuentaRUT en BancoEstado sin costos asociados.

Publicado por CHV Noticias

El Bono por Formalización del Trabajo es un aporte económico que entrega el Estado y que está a las personas que ingresan por primera vez al mundo laboral.

Este beneficio estatal no requiere postulación y consiste en un pago único que se realiza directamente en la CuentaRUT de BancoEstado y que puede superar los $300 mil. 

¿Lo recibes? Consulta con tu RUT

Para saber si eres beneficiario del Bono por Formalización del Trabajo, debes acceder con tu RUT al sitio web de ChileAtiende e ingresar los datos solicitados.

Otra alternativa es hacer clic en la imagen a continuación para ser redirigido al mencionado sitio y revisar si obtienes el monto. 

¿Quiénes reciben el Bono por Formalización del Trabajo?

Este bono entrega por una sola vez a personas usuarias o integrantes de familias usuarias del Subsistema Seguridades y Oportunidades que se encuentren activas en su proceso de Acompañamiento Sociolaboral (ASL) en los programas Familias, Abriendo Caminos o Calle.

    • Ser mayor de 18 años.
    • Ingresar por primera vez a un trabajo formal.
    • Ser usuario/a del Subsistema Seguridades y Oportunidades.
    • Registrar un mínimo de cuatro cotizaciones continuas para salud y pensiones, o para el seguro de cesantía, declaradas y pagadas dentro del período de participación efectiva en el Acompañamiento Sociolaboral.

Según ChileAtiende, cada integrante del grupo familiar que cumpla las condiciones puede recibir este aporte, cuyo monto máximo llega a $302.505 en 2026 y se reajusta en febrero de cada año de acuerdo con la variación del IPC.

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