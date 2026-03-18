Detienen a presunto femicida de joven de 26 años en Paine: Había sido denunciado 4 veces por VIF - Chilevisión

Carabineros del OS9 detuvo al principal sospechoso del femicidio ocurrido en Paine durante la madrugada de este miércoles, a solo diez cuadras del lugar del siniestro.

Se trata de un hombre de aproximadamente 45 años que habría sido el autor del crimen en contra de la mujer de 26 años que murió tras ser apuñalada en plena vía pública.

Antecedentes del presunto femicida

El presunto asesino sería la expareja de la víctima y contaba con cuatro denuncias por violencia intrafamiliar (VIF), además de antecentes por delitos distintos: robo y microtráfico de drogas, según Carabineros.

El fiscal Patricio Rozas mencionó que "pesaban previamente denuncias de VIF que nos encontramos investigando para determinar si existían formalizaciones o medidas cautelares, y si se estaban cumpliendo o no".

Por otro lado, un familiar directo de la joven comentó: "Me acerqué a la PDI el año pasado, llevé fotos y pruebas de cómo la dejó. No me tomaron en cuenta, dijeron que yo no podía hacer la denuncia, tenía que ser ella".

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"Ella tenía miedo de denunciar porque la tenía amenazada con desquitarse con la familia", expuso.

Detención de la expareja de la joven asesinada

Carabineros reveló que la información entregada por sus seres queridos fue clave para la detención del presunto responsable del crimen: "Logramos obtener como tesis de investigación que hubo un quiebre amoroso hace cuatro meses y que habían denuncias previas".

Además, "gracias a las diligencias realizadas en el sitio del suceso se permitió establecer que el autor de este homicidio sería la persona que estábamos buscando".

Aparte hay un segundo detenido que sería cómplice del asesinato, pues habría escondido la supuesta arma cortopunzante con la que fue asesinada la joven.

Ambos se enfrentarán este jueves 19 a una audiencia de formalización.