Mataron a mujer de 26 años en plena calle de Paine: Principal sospechoso es su expareja - Chilevisión

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18/03/2026 07:51

Mataron a mujer de 26 años en plena calle de Paine: Principal sospechoso es su expareja

Durante la madrugada de este miércoles ocurrió un femicidio en la comuna de Paine, donde aún continúan las investigaciones para identificar al autor, pero se sospecha de un sujeto de interés.

Publicado por Lisette Pérez

Durante la madrugada de este miércoles se reportó el asesinato de una mujer de 26 años en plena vía pública, en la comuna de Paine.

Ya hay un sujeto de interés que, preliminarmente, sería el autor de este crimen calificado como femicidio. Las investigaciones indican que el individuo habría sido la pareja de la víctima o que tuvo algún vínculo afectivo con ella.

El presunto responsable habría golpeado a la joven en medio de la calle hasta botarla al suelo. En ese momento habría usado un arma cortopunzante para provocarle heridas que causaron su muerte.

Antecedentes del femicidio

Según información de la fiscalía, habían al menos cuatro denuncias anteriores por episodios de violencia que apuntarían al principal sospechoso.

Además, el autor eventual del crimen tendría una hija en común con la víctima fatal, por lo que puede configurarse como un femicidio.

El hecho ocurrió por una discusión entre ambas partes y derivó en el presunto ataque por parte del sujeto hacia la joven.

Vecinos del sector habrían alertado la situación a las autoridades después de brindar primeras atenciones a la mujer.

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