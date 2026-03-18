Día de la Astronomía en Santiago: Conoce los panoramas gratuitos en la Región Metropolitana - Chilevisión

Conoce las actividades gratuitas que la Universidad de Chile hará en toda la Región Metropolitana durante esta semana, en el marco de la previa al día de la astronomía.
¡Atención, fanáticos de las estrellas y planetas! Se acerca el día de la astronomía y la Universidad de Chile lo celebra con decenas de charlas completamente gratuitas en toda la Región Metropolitana. Conoce el calendario aquí.
El Departamento de Astronomía (DAS) y el Observatorio Astronómico Nacional (OAN) de la institución, han preparado una ambiciosa cartelera con la participación de destacados investigadores que busca "democratizar el conocimiento y recordar por qué los cielos chilenos son el laboratorio natural más importante del planeta".
Calendario de charlas: Astronomía para todos
Miércoles 18 de marzo:
- Teatro Municipal, Melipilla, 10:30 horas: "Los misterios del Universo" por Charlotte Simmonds, Ph.D. en Astronomía y Astrofísica.
- Auditorio Casa de la Cultura Víctor Jara, La Cisterna, 10:30 horas: "Descubriendo el Origen del Universo desde Chile" por Bernardita Ried, Ph.D.
- Auditorio Municipal, Lo Espejo, 11:00 horas: "Dónde y cómo se forman las estrellas" por Guido Garay Ph.D. en Astrofísica.
- Corporación Cultural Las Condes, 19:00 horas: "Lo esencial es invisible a los ojos: Radioastronomía" por Ricardo Finger, Doctor en Instrumentación Astronómica.
- Planetario Huechuraba, 19:00 horas: "Estrellas: el verdadero origen de la vida" por Mónica Rubio, Doctora en Astronomía.
Jueves 19 de marzo:
- Teatro Municipal de Talagante, 10:00 horas: "La última luz del Universo" por Andrea Mejías, Doctora en Astronomía.
- Teatro Municipal de Viña del Mar, 19:00 horas: "La Luna" por José Maza, Premio Nacional de Ciencias Exactas 1999.
Viernes 20 de marzo:
- Colegio Parroquial Santa Rosa, Lo Barnechea, 10:00 horas: "Orión: El cazador con correa de estrellas" por Abigail Rodríguez, candidata a Doctora en ciencias mención astronomía de la Universidad de Chile.
- Centro Cultural, Pedro Aguirre Cerda, 10:00 horas: "Galaxias" por Valentino González, astrónomo Ph.D en Astrofísica de la Universidad de California.
- Salón Principal Centro Cultural CEINA, Santiago, 11:00 horas: "El Universo Oscuro" por Andrés Escala, Ph.D. en Astrofísica de la Universidad de Yale.
- Gimnasio Municipal, Macul, 20:00 horas: "Marte: ¿Futuro de la humanidad?" por Diego Mardones. Una charla familiar sobre las características que hacen del planeta rojo el candidato principal para futuros viajes interplanetarios
- Cerro Primo Rivera, Maipú, 20:00 horas: "Naves Espaciales y Cometas" por César Fuentes, Ph.D. en Astrofísica de la Universidad de Harvard.
- Cerro Primo Rivera, Maipú, 21:00 horas: "Somos Polvo de Estrellas" por el Dr. José Maza. Cómo los átomos de nuestro cuerpo (excepto el hidrógeno) se fabricaron en el interior de estrellas que explotaron hace miles de millones de años.
Sábado 21 de marzo:
- Centro Cultural Montecarmelo, Providencia, 11:00 horas: "Agujeros Negros para principiantes" por Paula Cáceres. Charla centrada en cómo se forman estos objetos y cómo los telescopios en Chile ayudan a encontrarlos.
- Museo Artequin, Quinta Normal, 11:30 horas: "La Familia del Sol" por Mabel Valerdi. La charla realiza un recorrido lúdico por los integrantes de nuestro sistema solar.
- San José de Maipo, 19:00 horas: "Agujeros negros en el Universo" por Paulina Lira, Ph.D. en Astrofísica de la Universidad de Edimburgo.
- Cerro Navia, 20:00 horas: "El Misterio de Saturno" por Danilo Sepúlveda, Magíster en Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.
Jueves 26 de marzo
- Parque La Reina, 20: horas: "La Vía Láctea: Nuestro Hogar Cósmico" por el Dr. Ricardo Muñoz, académico del DAS.