Formalizan a hombre que trasladó en un camión el cuerpo de una mujer en Quinta Normal - Chilevisión

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13/03/2026 15:07

Formalizan a hombre que trasladó en un camión el cuerpo de una mujer en Quinta Normal

El hombre tiene 52 años y fue detenido el martes pasado por la policía.

Publicado por CHV Noticias

Este viernes se llevó a cabo la audiencia de formalización del hombre que conducía el camión que transportaba una caja con una mujer muerta en su interior, la cual fue dejada frente a la casa de la alcaldesa Karina Delfino en Quinta Normal.

El hombre tiene 52 años y fue formalizado por encubrir un delito de homicidio. Hasta el momento, no se han efectuado más detenciones relacionadas con el crimen de la mujer.

Audiencia de formalización

La Fiscalía solicitó la prisión preventiva del detenido, lo queno fue acogido por el tribunal.  Debido a esto, el Ministerio Público apeló a la medida y el imputado se mantendrá detenido a la espera de una nueva audiencia.  

La causa se mantiene bajo reserva y la investigación está a cargo del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), por lo que se darán a conocer más detalles una vez que la Corte de Apelaciones resuelva sobre las medidas cautelares del detenido.

La víctima fue identificada como Sara Saavedra, de 26 años. Era madre de un niño de 7 años y al momento del hallazgo su data de muerte era de aproximadamente 20 días.

"Nos llamó para que nos lleváramos a mi sobrino porque le habían reventado la casa. No nos dio detalles, pero por eso mismo nosotros siempre estábamos preocupados por el niño", detalló uno de los familiares de la víctima en conversación con CHV Noticias.

Los equipos policiales se mantienen trabajando en la investigación, a fin de dar con el paradero de quienes resulten responsables.

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