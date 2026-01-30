“Me pegó con la cartera”: Integrante de “la jauría” de La Reina lanzó insólito reclamo contra su víctima - Chilevisión

Durante la audiencia de formalización contra la banda delictual que concertaba robos en el sector oriente de Santiago, una de las detenidas acusó a su víctima de haberla golpeado.

Un llamativo momento se vivió en plena la formalización de las integrantes de "la jauría" de La Reina. Una de las jóvenes detenidas apuntó contra una de sus vícitmas por haberla agredido en medio del robo.

Tras la audiencia, tres personas quedaron en prisión preventiva, uno de los menores en internación provisoria y los cinco menores restantes con otras cautelares de menor intensidad arrojó la formalización.

Integrante de "la jauría" acusó golpe de su víctima

El insólito momento, según consignó Las Últimas Noticias, se produjo cuando una de las imputadas que es menor de edad, lanzó un peculiar reclamo, pues aseguró que "la señora a la que robamos me pegó con la cartera".

La víctima, vale mencionar, sufrió heridas cortantes en el labio superior, un edema en la región lumbar, aumento de volumen en la muñeca izquierda, escoriaciones en extremidades superiores y la rotura de dedods en ambas manos pues se le quebraorn las uñas desde la raíz.

Según se oyó en el tribunal, dos de los tres hermanos mayores del grupo tenían condenas previas por robo con intimidación, debiendo cumplir penas en un régimen de internación semicerrado y libertad vigilada.

De acuerdo con el medio mencionado, pese a lo anterior, una de las adolescentes de 17 años fue detenida nuevamente en diciembre del año pasado por un hurto.

El alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, señaló que gracias a un llamado al 1419 funcionarios de seguridad municipal llegaron rápidamente al lugar donde la víctima fue asaltada y agredida. El plazo de investigación se fijó en 60 días.

Detención de "la jauría" de La Reina

Las detenidas son nueve jóvenes, ocho mujeres y un hombre de entre 14 y 21 años, que fueron acusados de robo con violencia contra una mujer en la comuna del sector oriente de Santiago.

El ilícito ocurrió cerca de las 16:30 horas de este miércoles, cuando la víctima fue abordada por la banda criminal en Avenida Ossa con Las Arañas, a pasos de la estación Príncipe de Gales.

Fiscalía señaló que seis cumplían labores de vigilancia en el acceso al metro, mientras que el resto atacó a la mujer lanzándola al suelo y golpeándola con pies y puños con el objetivo de robar su celular de alta gama.