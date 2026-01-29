VIDEO | Detienen a 8 personas por robo estilo “jauría” en La Reina: Eran mujeres y menores de edad - Chilevisión

Carabineros dio con la detención de un grupo de ocho personas, mayoritariamente mujeres menores de edad, que operaban como “jauría” cometiendo robos en la comuna de La Reina.

El personal policial dio con la banda luego de la denuncia de una mujer que fue asaltada fuera de la estación de Metro Príncipe de Gales.

El hecho ocurrió cerca de las 17:00 horas del miércoles y fue captado en cámaras de seguridad municipal en las que quedó en evidencia el actuar de la agrupación, cuando abordan con violencia a su víctima con el fin de quitarle el celular.

De acuerdo a la información de Carabineros, las antisociales acostumbraban a atacar en masa para aprovechar su superioridad númerica.

Sobre la composición de la denominada “jauría”, detallaron que entre los detenidos se encuentra un hombre y el resto corresponde a mujeres, incluidas menores de edad, siendo la más joven una adolescente de 15 años.

“Abordaron a la víctima y le sustrajeron sus especies, teléfono celular y la agredieron”, detallaron sobre el actuar.