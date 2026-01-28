 Carabineros y equipo de rescate encuentran a las nueve personas que se extraviaron en Cerro El Carbón - Chilevisión
28/01/2026 21:53

Carabineros y equipo de rescate encuentran a las nueve personas que se extraviaron en Cerro El Carbón

Tras un amplio operativo en el lugar, Carabineros le confirmó a CHV Noticias que encontraron a estas personas, las cuales esperan para ser rescatas.

Durante la tarde de este miércoles, Bomberos y personal experto de rescate acudieron hasta el cerro El Carbón en el sector oriente de Santiago luego de que nueve personas adultas se extraviaran. 

De acuerdo a información entregada por bomberos en el lugar, este grupo de personas en un momento se salió de la ruta principal y ya no tuvo forma de volver.

"Recibimos un llamado y son nueves personas que se salieron de la ruta principal y accedieron a una quebrada donde no han podido bajar", indicó Horacio Meléndez de la 14° compañía de Bomberos de Santiago.

Tras un amplio operativo en el lugar, Carabineros le confirmó a CHV Noticias que encontraron a estas personas, las cuales tuvieron su encuentro con bomberos que llegaron al lugar para llevarlas a un lugar seguro para poder constatar su estado de salud. 

