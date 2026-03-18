"Ahora somos tres": Christell Rodríguez rompió el internet al anunciar embarazo de su primer hijo - Chilevisión

La cantante y fonoaudióloga dio a conocer este martes que está esperando su primer hijo de su esposo, el productor y diseñador gráfico Roberto Parra. Varias celebridades la felicitaron con emotivos mensajes.

Muchos la conocieron cuando era una niña participando en un programa de talentos, la vieron crecer a través de los medios de comunicación y hoy son testigos de su desarrollo personal y logros artísticos y profesionales.

Dicho esto, la cantante y fonoaudióloga Christell Rodríguez emocionó esta mañana a sus seguidores al dar a conocer que está embarazada de su primer hijo, en una noticia que compartió con su esposo Roberto Parra.

A través de una publicación en Instagram, la también influencer compartió tres fotografías con directa alusión al anuncio: aparece con unos pequeños zapatos y la impresión de una ecografía.

"Y bueno… ahora somos 3", escribió Christell en la plataforma. "Gracias Dios por tu fidelidad y misericordia en nuestras vidas", expresó también en el post que en menos de una hora superó los 50 mil likes.

Además de las cálidas reacciones de sus miles de seguidores, docenas de celebridades han comentado la publicación para enviar sus felicitaciones al matrimonio.

"Felicidades y gracias por la confianza! Nanai para los 3", escribió María José Quintanilla. "Qué alegría, bendiciones", replicó Michelle Carvalho, mientras que Carla Jara expresó: "Noooo, q noticia más hermosa!!! Felicidades a los 2".

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