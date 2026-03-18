 Tenía 4 años: Detienen a mujer acusada por muerte de niña en hospital de Antofagasta - Chilevisión
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18/03/2026 10:40

Detienen a mujer acusada por muerte de niña que ingresó fallecida a hospital en Antofagasta

La imputada pasará este miércoles a control de detención. Los peritajes están siendo liderados por un fiscal de la Unidad SACFI, en coordinación con equipos especializados de Carabineros, entre ellos Labocar y OS9.

Publicado por CHV Noticias

Funcionarios de Carabineros detuvieron a una mujer chilena de 26 años por su presunta responsabilidad en la muerte de una menor de 4 años y 9 meses en la ciudad de Antofagasta, quien además sería su madrastra.

El arresto se produjo luego de una orden emitida por el Sistema de Análisis Criminal y de Focos Investigativos (SACFI) de la Fiscalía Regional de Antofagasta.

La imputada, detalló el Ministerio Público, pasará a control de detención por el homicidio de su hijastra durante la jornada de este martes ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta.

La niña fallecida, vale recordar, ingresó sin signos vitales al Centro Oncológico Norte y, tras constatar su fallecimiento, el equipo ECOH de Fiscalía acudió a realizar las indagaciones correspondientes.

Uno de los elementos que más ha inquietado es que la menor presentaba múltiples lesiones en su cuerpo, hecho que activó la intervención de unidades especializadas.

Por ahora, las autoridades no descartan ni confirman la participación de terceros. Ahora, los peritajes están siendo liderados por un fiscal de la Unidad SACFI, en coordinación con equipos especializados de Carabineros, entre ellos Labocar y OS9.

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