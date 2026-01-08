 Arrojaron droga y dinero a un canal: Detienen a tres personas tras fiscalización en La Reina - Chilevisión
08/01/2026 07:50

Arrojaron droga y dinero a un canal: Detienen a tres personas tras fiscalización en La Reina

Los detenidos se trasladaban en un vehículo contra el tránsito y al interior del bolso se habría encontrado cocaína, ketamina y marihuana.

Publicado por CHV Noticias

Este miércoles, tres personas fueron detenidas durante una fiscalización vehicular en la comuna de La Reina, tras arrojar droga y dinero al canal San Carlos.

Los hechos ocurrieron en el sector de avenida Sánchez Fontecilla, en dirección al sur, cuando personal policial se percató que el vehículo en cuestión manejaba contra el tránsito.

Los antecedentes de la detención

En ese contexto, según indicó Radio BioBio, se les solicita descender a los tres ocupantes del automóvil, momento que ellos aprovecharon para lanzar un bolso al canal.

Carabineros recuperó el objeto y habría encontrado ketamina, marihuana y cocaína, además de dinero en efectivo .

Los detenidos tienen 34, 31 y 26 años. Este último cuenta con antecedentes penales y todos fueron imputados por infracción a la Ley de Drogas, a la espera de su audiencia de control de detención que se realizará este jueves en el primer bloque.

