 Conductor sin licencia colisiona contra patrulla policial: Carabineros tienen pronóstico reservado - Chilevisión
Minuto a minuto
VIDEO | Fatal choque entre bus de pasajeros y un auto cerca del aeropuerto de Santiago: Hay un fallecido Coordinaron vía Instagram: Revelan planificación de detenidos en golpiza y posterior muerte de joven en Talcahuano Minsal emite Alerta Alimentaria por toxina en leche para niños: Estos son los lotes denunciados VIDEO | Emotivo último adiós a Cristóbal Miranda: Familia y amigos exigieron justicia Una de las víctimas es Amparo Noguera: Así operaba banda que estafó a cuatro personas en cerca de $900 millones
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
07/01/2026 08:19

Conductor sin licencia colisiona contra patrulla policial: Carabineros tienen pronóstico reservado

Un insólito accidente de tránsito ocurrió durante las últimas horas en la comuna de Vitacura. De acuerdo a información preliminar, un conductor —de 20 años y sin licencia de conducir— no respetó una luz roja y chocó contra un vehículo de Carabineros que se encontraba realizando un patrullaje preventivo. La colisión fue calificada como "de alta energía" y sus consecuencias obligaron a la movilización de Bomberos para ejecutar maniobras de rescate. Los dos uniformados fueron llevados al Hospital Institucional, donde permanecen con "diagnóstico reservado".

Lo más visto

Una de las víctimas es Amparo Noguera: Así operaba banda que estafó a cuatro personas en cerca de $900 millones

Los delincuentes llamaban desde la cárcel y se hacían pasar por ejecutivos bancarios. Luego el delito lo completaba otro antisocial que era un falso PDI.

07/01/2026

Sigue la tensión: Guardia Costera de EEUU incauta dos buques petroleros de “flota fantasma”

La acción permitió detener a los buques Sophia y Bella 1, embarcaciones correspondientes a la denominada "flota fantasma".

07/01/2026

Con vida y en buenas condiciones fueron encontrados los polluelos lanzados al vacío: Video generó indignación en Maitencillo

El video tuvo tanta repercusión que las autoridades se manifestaron al respecto y tras la denuncia el SAG encontró a los animales.

07/01/2026

Hombre fue baleado por delincuentes al interior de su hogar en Peñalolén tras resistirse a robo: Está en riesgo vital

En el inmueble estaban los dos hijos de la víctima de 14 y 16 años. Ellos no tienen lesiones.

07/01/2026
Publicidad