Conductor sin licencia colisiona contra patrulla policial: Carabineros tienen pronóstico reservado - Chilevisión

Un insólito accidente de tránsito ocurrió durante las últimas horas en la comuna de Vitacura. De acuerdo a información preliminar, un conductor —de 20 años y sin licencia de conducir— no respetó una luz roja y chocó contra un vehículo de Carabineros que se encontraba realizando un patrullaje preventivo. La colisión fue calificada como "de alta energía" y sus consecuencias obligaron a la movilización de Bomberos para ejecutar maniobras de rescate. Los dos uniformados fueron llevados al Hospital Institucional, donde permanecen con "diagnóstico reservado".