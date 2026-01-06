Hombre murió tras intentar rescatar a su hijo de 6 años en el río Maullín - Chilevisión

Las labores de búsqueda se extendieron durante horas. El hombre fue encontrado a 200 metros de donde se extravió.

Durante la tarde de este lunes, un hombre murió tras intentar rescatar a su hijo que había sido arrastrado por la corriente en el río Maullín, ubicado en la comuna de Los Muermos, región de Los Lagos.

Según detalló Carabineros, los hechos ocurrieron a eso de las 20:00 horas, cuando personal policial recibió la denuncia de un niño bañándose en la orilla del río.

Padre murió tras rescatar a su hijo

"En un momento, de forma muy rápida, el padre del menor ingresó al río sacándolo del agua", detalló el capitán Iván Toledo, comisario de Carabineros de la 3ª Comisaría de Maullín.

Sin embargo, "por razones que se investigan, el padre no logró salir, siendo arrastrado por la corriente" y murió en el lugar.

Personal de Bomberos inició las labores de búsqueda sin buenos resultados, por lo que se dio aviso al Ministerio Público, quienes instruyeron al Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros.

Los equipos especializados retomaron la búsqueda y encontraron a la víctima fatal 200 metros al sur desde donde desapareció.

"Como Carabineros de Chile reiteramos el llamado a la ciudadanía a extremar las medidas de seguridad en los bordes costeros, ríos o lagos e ingresar solo a los lugares que se encuentran debidamente autorizados como aptos para el baño", cerró el capitán Toledo.