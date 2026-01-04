Casi una hora y con helicóptero incluido: Carabineros detiene a dos ladrones tras persecución en la RM - Chilevisión

Un grupo de delincuentes fue protagonista de un robo en una vivienda y de una posterior huida y persecución que se extendió por largos minutos. Los antisociales ingresaron a una casa deshabitada en la comuna de María Pinto, situación que fue advertida por vecinos del sector, por lo que dieron aviso a Carabineros. La institución policial movilizó un helicóptero y varias patrullas e inició un seguimiento controlado. Finalmente, tras casi una hora, personal policial detuvo a los ladrones en San Bernardo.