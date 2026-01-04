 Casi una hora y con helicóptero incluido: Carabineros detiene a dos ladrones tras persecución en la RM - Chilevisión
Minuto a minuto
Fatal accidente en La Aracaunía: Niño muere tras colisión múltiple que involucró a tres vehículos Tres adultos y un adolescente: Revelan identidad de acusados de fatal golpiza en Talcahuano Muere joven que fue víctima de brutal golpiza en fiesta de Año Nuevo en Talcahuano Lanzamiento de botellas y heridos: Celebración venezolana terminó con desórdenes en Estación Central VIDEO | Con cánticos y banderas: Así celebraron los venezolanos en Chile la captura de Maduro
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
04/01/2026 09:04

Casi una hora y con helicóptero incluido: Carabineros detiene a dos ladrones tras persecución en la RM

Un grupo de delincuentes fue protagonista de un robo en una vivienda y de una posterior huida y persecución que se extendió por largos minutos. Los antisociales ingresaron a una casa deshabitada en la comuna de María Pinto, situación que fue advertida por vecinos del sector, por lo que dieron aviso a Carabineros. La institución policial movilizó un helicóptero y varias patrullas e inició un seguimiento controlado. Finalmente, tras casi una hora, personal policial detuvo a los ladrones en San Bernardo. 

Lo más visto

Daniela León, esposa de Felipe Avello, sorprendió con inesperado mensaje: “No se dejen engañar...“

La pareja del comediante, con quien contrajo matrimonio en 2021, dedicó unas emotivas palabras a través de sus redes sociales. Tras unas horas, salió a aclarar todo. "No se dejen engañar", indicó.

04/01/2026

“No soy la mujer que...”: Vanessa Sofía acusa intento por “perjudicar” su relación con Chino Ríos

La nutricionista emitió una declaración en la que aseguró que "jamás he estado con más de un hombre al mismo tiempo ni he actuado de la forma en que algunos han querido instalar".

04/01/2026

“Todo estaba desmoronado“: El relato de dos sobrevivientes del ataque de EEUU en Venezuela

Los testimonios corresponden a soldados que estaban a cargo de la defensa de zonas estratégicas en Venezuela, las que fueron atacadas por personal militar de Estados Unidos este sábado.

04/01/2026

Tres adultos y un adolescente: Revelan identidad de acusados de fatal golpiza en Talcahuano

Anoche se ejecutaron las órdenes de detención contra los imputados.

04/01/2026
Publicidad