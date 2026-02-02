“Falta de respeto”: Leandro Martínez dispara tras rutina de Luis Slimming en Festival de Las Condes - Chilevisión

El cantante exRojo salió al paso del comentado chiste que realizó Don Comedia en su paso por el festival. "Más de veinte años ligado al arte y encontrarme con esto fue fuerte", comentó.

El comediante Luis Slimming se presentó este sábado en el Festival de Las Condes, donde en su rutina uno de sus chistes hacía referencia a Leandro Martínez, humorada que el cantante nacional no dejó pasar por alto.

"Basta de gastar plata en esos tributos de gente que está viva: Venga a ver el tributo a Leandro Martínez", dijo Don Comedia para empezar con su broma.

"Y Leandro Martínez en su casa sin pega viendo ésta w...", finalizó para rematar el chiste que generó múltiples risas en Las Condes.

La reacción de Leandro Martínez

El exparticipante de Rojo respondió de una particular manera a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram.

Con un semblante serio dio a entender que se encontraba molesto por ser el objeto de burlas del humorista: "Es una falta de respeto a los años de trabajo".

"Más de veinte años ligado al arte y encontrarme con esto fue fuerte", confesó el cantante.

"Pero la culpa no es de él (Luis Slimming), es de los productores que contratan dobles w...", dijo para finalmente cambiar el ambiente del video por uno más chistoso.

"¡Cómo es posible que me dejen sin pega!", entre risas Martínez concluyó el video dándole la razón a Slimming y llamando a que contraten a los artistas originales.

Esta publicación provocó una ola de comentarios riéndo de la reacción del artista, que se tomó con humor el chiste del comediante que triunfó en Las Condes.