Osvaldo Silva fue apuñalado tras sufrir violenta encerrona en servicentro de Recoleta - Chilevisión

El actor Osvaldo Silva y su esposa, la también actriz, Cecilia Cucurella, fueron víctimas de una violenta encerrona en la comuna de Recoleta.

El hecho ocurrió en horas de la madrugrada de este lunes, luego de que el interprete participara en la ceremonia de entrega de los Premios Caleuche.

Cuando iba en dirección a su casa, se detuvo en un servicentro para cargar combustible, momento en que fue interceptado por un vehículo con cinco sujetos premonidos de armas cortopunzantes.

Actor quedó herido con arma blanca

Según informó personal de Carabineros en el lugar, Osvaldo Silva sufrió lesiones en sus extremidades por parte de los antisociales.

La autoridad detalló que, en medio del forcejeo para poder sustraer el auto del actor, le propinaron heridas cortopunzantes en uno de sus brazos y pierna.

“Al momento de finalizar la carga son abordados por cinco sujetos que se movilizaban en otro vehículo station wagon y los obligan a bajar de su vehículo, generando un forcejeo con el conductor quien resulta lesionado”, detallaron.

Sobre las heridas con las que quedó el actor, señalaron que se trató de una “lesión de arma blanca en su brazo y su pierna izquierda” las que son de “carácter leve”.