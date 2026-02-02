 Fran García-Huidobro golpeó la mesa en su regreso a Primer Plano: “El panel no lo elegí yo” - Chilevisión
02/02/2026 07:44

“Panel que no elegí yo...”: Así fue el esperado regreso de Fran García-Huidobro a Primer Plano

La animadora regresó este domingo de manera oficial a Chilevisión para asumir la conducción del espacio de farándula junto a Julio César Rodríguez.

Publicado por CHV Noticias

La noche de este domingo, Primer Plano se vistió de gala para recibir a Francisca García-Huidobro en su esperado regreso a la conducción del programa de espectáculos de Chilevisión.

Tras liderar una serie de proyectos en otros medios de comunicación, la "Dama de Hierro" de la farándula retornó al espacio para dar una segunda vida a su querida dupla con Julio César Rodríguez.

“Francisca se lucía en aquella época hasta que decidió irse de este canal y emprender otros rumbos, pero hoy día está de vuelta”, señaló este último, al introducir a su expareja frente al resto del panel.

¿Que respondió Fran? "A mí me hace muy bien, así que espero que al programa también con un panel que no elegí yo", declaró. "Si queda la cagá, me puedo lavar las manos", agregó entre risas.

En eso, la comunicadora recordó su despedida del canal, en la que advirtió no estuvo presente Julio César. "Tú faltaste, tuvo que venir Julián (Elfenbein) a despedirme", reflotó.

Fran también saludó a Naya Fácil, quien se encontraba en el panel y a quien dijo conocer por primera vez. En la instancia aprovechó de mencionar la Gala del Festival de Viña y se eximió de responsabilidades por las polémicas en torno a las invitaciones.

Mira el momento a continuación:

