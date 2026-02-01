"Son precipitaciones violentas": DMC adelanta a qué hora volverá a llover en la región Metropolitana - Chilevisión

El experto de la Dirección Meteorológica de Chile, Andrés Muncada, señaló que este domingo también habrán tormentas eléctricas y granizos.

El experto de la Dirección Meteorológica de Chile, Andrés Muncada, aseguró que este domingo volverá a llover en la región Metropolitana. "Durante esta tarde, nuevamente iremos viendo como se cubre el cielo, y cerca las 5 o 6 de la tarde vamos presentar precipitaciones sectorizadas", señaló Muncada quién además indicó que el fenómeno se produce por la baja segregada la que provoca "lluvias violentas que pueden durar un par de minutos".