 Fuerte sismo sacudió a la zona norte del país: Revisa su magnitud y epicentro - Chilevisión
01/02/2026 13:30

Fuerte sismo sacudió a la zona norte del país: Revisa su magnitud y epicentro

Según el reporte del Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico tuvo lugar a 74 kilómetros al sureste de la localidad de Socaire.

Durante la tarde de este domingo 01 de febrero se registró un sismo en la zana norte del país, específicamente en la región de Antofagasta. 

El Centro Sismológico de la Universidad de Chile, informó que el temblor tuvo lugar a las 12:43 horas a 74 kilómetros al sureste de Socaire. Asimismo, se informó que su magnitud fue de 4.1. 

Además, el organismo reportó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 192 kilómetros.

