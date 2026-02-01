 El trágico relato de adulta mayor con casa anegada en Maipú: “Fue terrible, nunca pensé que me iba a pasar” - Chilevisión
"Son precipitaciones violentas": DMC adelanta a qué hora volverá a llover en la región Metropolitana Senapred entrega primer balance tras intensa lluvia: Reportan más de 300 casas afectadas en la RM Fuerte sismo sacudió a la zona norte del país: Revisa su magnitud y epicentro El trágico relato de adulta mayor con casa anegada en Maipú: "Fue terrible, nunca pensé que me iba a pasar"
01/02/2026 12:54

El trágico relato de adulta mayor con casa anegada en Maipú: “Fue terrible, nunca pensé que me iba a pasar”

Cientos de casas sufrieron inundaciones en la comuna de Maipú luego de que una gran cantidad de lluvia cayera en las últimas horas, dejando agua, barro y piedras dentro de las viviendas. Una de las afectadas fue la señora Eliana, mujer de la tercera edad que vive sola y mostró a CHVNoticias cómo quedó su domicilio. "Fue terrible para mí, nunca pensé que me pasaría algo así", comentó. Ya que la mujer es viuda desde hace solo un mes por lo que sus vecinos acudieron a ayudarla a sacar el agua y limpiar el lugar. Revisa a continuación su testimonio. 

